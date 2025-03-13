كيفية إنقاص الوزن في رمضان بطريقة صحية وآمنة

الوكيل الإخباري- وفقًا لدراسة أجرتها جامعة أصفهان، يُلاحظ أن الأسبوع الثالث من شهر رمضان هو أكثر فترة يظهر فيها انخفاض الوزن لدى الصائمين من الجنسين. ولكن، على الرغم من انخفاض الوزن خلال هذه الفترة، تركز الدراسة على أهمية اتباع أسلوب حياة صحي دائم لضمان عدم استعادة الوزن بعد انتهاء الشهر الكريم.

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انخفاض الدهون والكوليسترول

أظهرت الدراسة أيضًا انخفاضًا في تناول الدهون والكوليسترول والأحماض الدهنية خلال شهر رمضان، خاصة بين النساء المصابات بالسكري من النوع 2. ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن الوزن المفقود عادة ما يُستعاد بعد انتهاء شهر رمضان، نتيجة العودة إلى نمط الحياة المعتاد بعد العيد.



نصائح صحية لإنقاص الوزن بشكل مستدام

لضمان إنقاص الوزن بشكل صحي ودائم، يقدم موقع "هيلث واير" مجموعة من النصائح التي تساعد على اكتساب عادات غذائية صحية خلال شهر رمضان:

التغذية المتوازنة

من المهم تناول نظام غذائي متوازن يشمل البروتينات والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية، إضافة إلى الألياف، الفيتامينات، والمعادن. كما يجب تجنب الحلويات ذات السكر المضاف والاكتفاء بالتمر والفواكه الطازجة والمجففة.



التحكم في الحصص

من الضروري التحكم في حصص الطعام أثناء الإفطار والسحور لتجنب تناول السعرات الحرارية الزائدة. يُنصح بالبدء بحصص صغيرة وتناول الطعام ببطء، مما يساعد على زيادة الشعور بالشبع وتقليل خطر الإفراط في تناول الطعام.



شرب الماء

شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور يُسهم في تعزيز الشعور بالشبع، ويُسهم في تسريع عملية التمثيل الغذائي. كما يقلل من الشعور بالجوع الناتج عن الجفاف.



نمط النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم المنتظم يُدعم عملية فقدان الوزن. قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشهية وإبطاء عملية التمثيل الغذائي، لذا يُنصح بالنوم بعد السحور للحفاظ على التوازن الهرموني.



النشاط البدني

النشاط البدني المنتظم خلال شهر رمضان يساعد في زيادة حرق الدهون والحفاظ على كتلة العضلات. لكن من المهم تجنب الإفراط في ممارسة الرياضة، ويُفضل ممارسة التمارين الرياضية قبل الإفطار أو بين الساعة 11 مساء و2 صباحًا، أي قبل السحور.

ختامًا: إن الصيام في رمضان قد يكون فرصة جيدة لتطبيق عادات غذائية صحية تساعد في إنقاص الوزن، ولكن يجب أن يكون ذلك بشكل متوازن ومستدام لضمان الفوائد الصحية دون التأثير سلبًا على الجسم.