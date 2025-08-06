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كيف تؤثر تغيرات درجة الحرارة على الأوعية الدموية؟

8نه
تعبيرية
 
الأربعاء، 06-08-2025 03:09 م

الوكيل الإخباري-   أوضحت الدكتورة أنتشا بارانوفا أن تعرّض الجسم لتغيرات مفاجئة في درجات الحرارة، خصوصًا عند الانتقال من الحرارة إلى البرودة، يؤثر بشكل مباشر على الجهاز القلبي الوعائي. وأشارت إلى أن الأوعية الدموية تتصلب كرد فعل طبيعي على هذا التغير، ما يُعد تمرينًا مفيدًا للجسم في حال تمت ممارسته بطريقة صحية.

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الفوائد المحتملة:
تحفيز الجهاز القلبي الوعائي وتحسين القدرة على التكيّف مع الضغوط.
تعزيز مقاومة الجسم للتغيرات الفيزيائية والعاطفية والكيميائية.


المخاطر المحتملة:
هذا النوع من "التحفيز الحراري" غير مناسب لبعض الفئات، مثل:
كبار السن
المصابين بأمراض القلب أو مشاكل في الأوعية الدموية


التوصيات:
ضرورة تقييم الحالة الصحية قبل تعريض الجسم لتغيرات حرارية مفاجئة.
تجنّب الانتقال المباشر من أماكن ساخنة إلى بيئة باردة جدًا، خاصة عند استخدام المكيفات.


خلاصة:
في حين أن التصلب الحراري قد يحمل فوائد على المدى الطويل، إلا أنه لا يُناسب جميع الحالات الصحية، ويتطلب وعيًا بالحالة الفردية لتفادي المضاعفات.

 

لبنان 24

 
 
gnews

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