كيف تؤثر حرارة الصيف على جودة نومك؟

وأشار إلى أن الجسم يُجبر على تبديد الطاقة في التبريد والتعرق، مما يؤثر سلبًا على وظائفه الحيوية ويحول دون الدخول في مراحل النوم العميق، لافتًا إلى أن الإجهاد الحراري قد يزيد من القلق ويزيد صعوبة النوم.
ولتفادي اضطرابات النوم في الأجواء الحارة، أوصى بوزونوف بـتجنّب الأطعمة الثقيلة والكافيين قبل النوم، واستخدام أجهزة التبريد، وروائح مهدئة كالخزامى لتحسين جودة النوم.
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