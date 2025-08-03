كيف تؤثر حرارة الصيف على جودة نومك؟

الوكيل الإخباري- حذّر البروفيسور رومان بوزونوف، أخصائي علم النوم، من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على جودة النوم، موضحًا أن حرارة الصيف تعيق استرخاء الجسم والدماغ، وتؤدي إلى استيقاظ متكرر وشعور بالإرهاق خلال النهار.

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وأشار إلى أن الجسم يُجبر على تبديد الطاقة في التبريد والتعرق، مما يؤثر سلبًا على وظائفه الحيوية ويحول دون الدخول في مراحل النوم العميق، لافتًا إلى أن الإجهاد الحراري قد يزيد من القلق ويزيد صعوبة النوم.



ولتفادي اضطرابات النوم في الأجواء الحارة، أوصى بوزونوف بـتجنّب الأطعمة الثقيلة والكافيين قبل النوم، واستخدام أجهزة التبريد، وروائح مهدئة كالخزامى لتحسين جودة النوم.