كيف تتحكم الحواس في شهيتك دون أن تشعر؟

الوكيل الإخباري- تُظهر أبحاث حديثة أن قراراتنا الغذائية لا تعتمد على الإرادة وحدها، بل تتأثر بشكل كبير بالحواس الخمس مثل النظر والشم والسمع وحتى الإحساس بالأشياء، ما ينعكس على كمية الطعام ونوعه دون وعي مباشر.

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ويؤكد خبراء التغذية أن فهم هذه المؤثرات يمكن أن يساعد في تحسين العادات الغذائية وتقليل السعرات الحرارية عبر تغييرات بسيطة في البيئة المحيطة بالطعام.



ومن أبرز هذه النصائح: تجنب الألوان الزاهية في عبوات الطعام لتقليل الإغراء، اختيار أماكن أقل وضوحًا للمنتجات غير الصحية أثناء التسوق، استخدام أوعية أثقل لتعزيز الشعور بالشبع، وتقديم الطعام بشكل منظم وجذاب.



كما ينصح بتناول الطعام في أجواء هادئة مع موسيقى خفيفة وتجنب الشاشات، وزيادة حجم الوجبات بإضافة خضروات منخفضة السعرات، إذ تساعد هذه الأساليب على تحسين الشبع دون زيادة استهلاك السعرات.