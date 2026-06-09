كيف تتحكم الحواس في شهيتك دون أن تشعر؟

ويؤكد خبراء التغذية أن فهم هذه المؤثرات يمكن أن يساعد في تحسين العادات الغذائية وتقليل السعرات الحرارية عبر تغييرات بسيطة في البيئة المحيطة بالطعام.
ومن أبرز هذه النصائح: تجنب الألوان الزاهية في عبوات الطعام لتقليل الإغراء، اختيار أماكن أقل وضوحًا للمنتجات غير الصحية أثناء التسوق، استخدام أوعية أثقل لتعزيز الشعور بالشبع، وتقديم الطعام بشكل منظم وجذاب.
كما ينصح بتناول الطعام في أجواء هادئة مع موسيقى خفيفة وتجنب الشاشات، وزيادة حجم الوجبات بإضافة خضروات منخفضة السعرات، إذ تساعد هذه الأساليب على تحسين الشبع دون زيادة استهلاك السعرات.
وتخلص الدراسات إلى أن تحسين النظام الغذائي لا يتطلب فقط قوة إرادة، بل فهمًا لكيفية تأثير المحفزات الحسية على سلوكنا الغذائي.
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