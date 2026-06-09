الثلاثاء 2026-06-09 12:24 م

كيف تتحكم الحواس في شهيتك دون أن تشعر؟

يفغ
تعبيرية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 08:53 ص

الوكيل الإخباري-   تُظهر أبحاث حديثة أن قراراتنا الغذائية لا تعتمد على الإرادة وحدها، بل تتأثر بشكل كبير بالحواس الخمس مثل النظر والشم والسمع وحتى الإحساس بالأشياء، ما ينعكس على كمية الطعام ونوعه دون وعي مباشر.

اضافة اعلان


ويؤكد خبراء التغذية أن فهم هذه المؤثرات يمكن أن يساعد في تحسين العادات الغذائية وتقليل السعرات الحرارية عبر تغييرات بسيطة في البيئة المحيطة بالطعام.


ومن أبرز هذه النصائح: تجنب الألوان الزاهية في عبوات الطعام لتقليل الإغراء، اختيار أماكن أقل وضوحًا للمنتجات غير الصحية أثناء التسوق، استخدام أوعية أثقل لتعزيز الشعور بالشبع، وتقديم الطعام بشكل منظم وجذاب.


كما ينصح بتناول الطعام في أجواء هادئة مع موسيقى خفيفة وتجنب الشاشات، وزيادة حجم الوجبات بإضافة خضروات منخفضة السعرات، إذ تساعد هذه الأساليب على تحسين الشبع دون زيادة استهلاك السعرات.


وتخلص الدراسات إلى أن تحسين النظام الغذائي لا يتطلب فقط قوة إرادة، بل فهمًا لكيفية تأثير المحفزات الحسية على سلوكنا الغذائي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

زراعة الأغوار الشمالية تطلق حملة لمكافحة آفة دوباس النخيل

أخبار محلية زراعة الأغوار الشمالية تطلق حملة لمكافحة آفة دوباس النخيل

وزارة المياه والري ومياهنا تنفذان مشروع التحول الذكي لتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات

أخبار محلية وزارة المياه والري ومياهنا تنفذان مشروع التحول الذكي لتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات

عربي ودولي جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا لإخلاء مدينة صور جنوبي لبنان

“The Domain” : لا صحة لإقامة حفل للفنان راشد الماجد في 12 حزيران 2026

أخبار الشركات “The Domain” : لا صحة لإقامة حفل للفنان راشد الماجد في 12 حزيران 2026

بني مصطفى: تعزيز العمل العربي المشترك في قضايا التنمية الاجتماعية

أخبار محلية بني مصطفى: تعزيز العمل العربي المشترك في قضايا التنمية الاجتماعية

ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

وزير الطاقة: تعزيز أمن التزود بالطاقة أولوية وطنية

أخبار محلية وزير الطاقة: تعزيز أمن التزود بالطاقة أولوية وطنية

مديرية الأمن العام تطلق الدورة الثانية من "الشرطي الصغير" في عدد من مدارس المملكة

أخبار محلية الأمن العام : ضبط سلاح ناري بحوزة طالب داخل مدرسة



 
 






الأكثر مشاهدة

 