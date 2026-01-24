كيف تتمرد أدمغتنا حين نحرمها من النوم؟ دراسة تكشف الحقائق

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة لعلماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أن الحرمان من النوم لا يسبب التعب فقط، بل يجعل الدماغ يدخل في حالة شبيهة بالنوم جزئيًا أثناء اليقظة، مفضلاً تنظيف نفسه على الحفاظ على الانتباه والتركيز.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في Nature Neuroscience، أن سائل الدماغ الشوكي، المسؤول عن إزالة الفضلات أثناء النوم، يبدأ بالتحرك أثناء الحرمان من النوم لتعويض ما فاته، ما يؤدي إلى لحظات قصيرة من الانطفاء الذهني وفقدان الانتباه مؤقتًا.



وشارك في التجربة 26 متطوعًا، خضعوا لاختبارات بعد نوم طبيعي وأخرى بعد حرمان كامل من النوم، مع مراقبة نشاط الدماغ باستخدام EEG وfMRI. وأظهرت النتائج تباطؤ الاستجابة وفشل أحيانًا في ملاحظة الإشارات البسيطة، مع تغيّرات جسدية مثل تباطؤ ضربات القلب والتنفس وانقباض حدقة العين.



وتؤكد الباحثة لورا لويس أن الدماغ يضطر أحيانًا لتفضيل صيانته على الأداء الذهني، مما يفسر الشعور بالشرود وصعوبة التركيز بعد ليلة نوم سيئة. ويحذر العلماء من خطورة هذه الحالة في مواقف مثل القيادة أو العمل الذي يتطلب تركيزًا عاليًا.



الخلاصة: النوم ليس رفاهية، بل ضرورة حيوية، فبدونه يختار دماغك أحيانًا الاهتمام بنفسه على حساب تركيزك.