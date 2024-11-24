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كيف تحمي نفسك من الإنفلونزا مع تقلبات الطقس؟

تعبيرية
ارشيفية
الأحد، 24-11-2024 10:21 م

الوكيل الإخباري-   مع تغير الفصول وتقلبات الطقس، تزداد فرص الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد، ما يجعل الوقاية ضرورة للحفاظ على صحتك، ولأن الوقاية دائمًا خير من العلاج، لذا يجب الحرص على اتباع النصائح الطبية للحفاظ على صحتك وصحة من حولك.

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الحماية من الإنفلونزا


النظافة الشخصية


تجنب لمس الوجه

تناول السوائل


ممارسة الرياضة


الغذاء الصحي

الابتعاد عن الزحام

ارتداء الملابس المناسبة

 

استشارة الطبيب

اكتشاف الإصابة بالإنفلونزا


تشمل أعراض الإنفلونزا غالبًا الحمى، آلام العضلات، القشعريرة، والتعرق، ويصاحبها الصداع والسعال الجاف المستمر والإجهاد.

التعامل مع الإنفلونزا بدون أدوية
إذا كنت تعاني من نزلات البرد أو الإنفلونزا الخفيفة، يمكن تخفيف الأعراض باتباع العلاجات المنزلية مثل:

الإكثار من السوائل
شرب الماء أو العصائر أو الحساء الدافئ يساعد على تخفيف الاحتقان.

الراحة
جسمك يحتاج إلى وقت للتعافي، لذا حاول الاسترخاء وعدم بذل مجهود زائد.

العسل والمشروبات الدافئة
مزيج العسل مع الليمون في الماء الدافئ يهدئ الحلق ويقلل من الكحة.

الترطيب الجوي
استخدام أجهزة الترطيب الباردة يساعد على تحسين التنفس.

 
gnews

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