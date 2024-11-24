كيف تحمي نفسك من الإنفلونزا مع تقلبات الطقس؟

النظافة الشخصية
تجنب لمس الوجه
تناول السوائل
ممارسة الرياضة
الغذاء الصحي
الابتعاد عن الزحام
ارتداء الملابس المناسبة
اكتشاف الإصابة بالإنفلونزا
تشمل أعراض الإنفلونزا غالبًا الحمى، آلام العضلات، القشعريرة، والتعرق، ويصاحبها الصداع والسعال الجاف المستمر والإجهاد.
التعامل مع الإنفلونزا بدون أدوية
إذا كنت تعاني من نزلات البرد أو الإنفلونزا الخفيفة، يمكن تخفيف الأعراض باتباع العلاجات المنزلية مثل:
الإكثار من السوائل
شرب الماء أو العصائر أو الحساء الدافئ يساعد على تخفيف الاحتقان.
الراحة
جسمك يحتاج إلى وقت للتعافي، لذا حاول الاسترخاء وعدم بذل مجهود زائد.
العسل والمشروبات الدافئة
مزيج العسل مع الليمون في الماء الدافئ يهدئ الحلق ويقلل من الكحة.
الترطيب الجوي
استخدام أجهزة الترطيب الباردة يساعد على تحسين التنفس.
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