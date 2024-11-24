كيف تحمي نفسك من الإنفلونزا مع تقلبات الطقس؟

الوكيل الإخباري- مع تغير الفصول وتقلبات الطقس، تزداد فرص الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد، ما يجعل الوقاية ضرورة للحفاظ على صحتك، ولأن الوقاية دائمًا خير من العلاج، لذا يجب الحرص على اتباع النصائح الطبية للحفاظ على صحتك وصحة من حولك.

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الحماية من الإنفلونزا



النظافة الشخصية



تجنب لمس الوجه



تناول السوائل



ممارسة الرياضة



الغذاء الصحي



الابتعاد عن الزحام



ارتداء الملابس المناسبة

استشارة الطبيب



اكتشاف الإصابة بالإنفلونزا