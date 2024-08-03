كيف تحمي نفسك من تجلط الدم خلال السفر؟

الوكيل الإخباري - ذكرت الطبيبة الروسية والأخصائية في أمراض الدم، زارينا شامسييفا، بعض الأمور التي يجب القيام بها لتفادي الإصابة بجلطة دموية أثناء الرحلات الجوية.



وحول الموضوع قالت الطبيبة: "يجلس الركاب بالطائرات لفترات طويلة أحيانًا أثناء السفر، ووضعيات الجلوس غير المريحة وقلة الحركة قد تتسبب بزيادة معدلات تخثر الدم، وقد تسبب حدوث جلطة دموية.

الأشخاص الذين يعملون في المكاتب ومحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية والناس الذين يقودون سياراتهم لساعات طويلة، معرضون أيضا للإصابة بتجلط الدم، وعامًا بعد عام يزداد خطر إصابة هؤلاء الناس بالجلطات".

وأضافت: "أثناء الرحلات الجوية ينصح بتناول وجبات خفيفة، مثل الخضروات الغنية بالألياف والفواكه المجففة والحمضيات والتوت، أمّا البطاطس ومنتجات الألبان فتزيد من لزوجة الدم. أثناء الجلوس على كرسي الطائرة لفترة طويلة ينصح بتحريك القدمين من فترة لأخرى، أو النهوض والمشي في ممر الطائرة، وهذا سيساعد على تنشيط الدورة الدموية ويخفض من احتمال تخثر الدم في الأوعية الدموية".



ونصحت الطبيبة بارتداء ملابس مريحة وفضفاضة، وعدم شدّ الأحزمة بقوة على الخصر أو وضع ساق فوق أخرى أثناء الجلوس في كرسي الطائرة، ونصحت بتجنب تناول الحبوب المنومة أثناء الرحلات الجوية.