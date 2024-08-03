كيف تحمي نفسك من تجلط الدم خلال السفر؟

وحول الموضوع قالت الطبيبة: "يجلس الركاب بالطائرات لفترات طويلة أحيانًا أثناء السفر، ووضعيات الجلوس غير المريحة وقلة الحركة قد تتسبب بزيادة معدلات تخثر الدم، وقد تسبب حدوث جلطة دموية.
ونصحت الطبيبة بارتداء ملابس مريحة وفضفاضة، وعدم شدّ الأحزمة بقوة على الخصر أو وضع ساق فوق أخرى أثناء الجلوس في كرسي الطائرة، ونصحت بتجنب تناول الحبوب المنومة أثناء الرحلات الجوية.
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