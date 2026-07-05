كيف تعرف أنك تعاني من نقص البروتين؟

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الوكيل الإخباري- رغم اعتقاد كثيرين أن النظام الغذائي المتوازن يكفي لتغطية احتياجات الجسم من البروتين، يؤكد خبراء التغذية أن نقص البروتين الخفيف أكثر شيوعاً مما يُعتقد، خصوصاً لدى من يتخطون الوجبات أو يتبعون حميات مقيدة أو يعتمدون على الكربوهيدرات المكررة. اضافة اعلان





ووفقاً لاختصاصية التغذية فينا ف، قد تظهر علامات مبكرة لنقص البروتين تبدو بسيطة، لكنها تشير إلى عدم كفاية الاستهلاك، مثل:



الجوع المتكرر بعد فترة قصيرة من تناول الطعام، نتيجة ضعف الشعور بالشبع

ضعف العضلات والإرهاق بسبب دور البروتين في بناء العضلات وإنتاج الطاقة

تأثيرات على الشعر والبشرة والمناعة نتيجة انخفاض إنتاج الكولاجين والكيراتين

احتباس السوائل وتورم خفيف في القدمين أو الكاحلين في بعض الحالات



وينصح الخبراء بإدراج مصادر بروتين متنوعة ضمن النظام الغذائي اليومي مثل البيض، الحليب ومشتقاته، الدواجن، الأسماك، البقوليات (كالعدس والحمص والفاصوليا)، الصويا، والمكسرات والبذور، لضمان توازن غذائي صحي.





