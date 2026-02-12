كيف تعرف أن طريقة تنفسك تهدد صحتك دون أن تشعر؟

كيف تعرف أنك تتنفس بطريقة صحيحة؟
اختبار بسيط: استلق على الأرض، ضع يدا على بطنك وأخرى على صدرك، ثم تنفس بشكل طبيعي. إذا كان صدرك هو الذي يرتفع أولا ويتحرك أكثر من بطنك، فأنت لا تستخدم الحجاب الحاجز كما ينبغي.
والعادات السيئة في التنفس لا تظهر من فراغ. فغالبا ما تنشأ نتيجة احتقان مزمن في الأنف، أو توتر، أو نمط حياة خامل. والجلوس الطويل والانحناء أمام الشاشات يضعف العضلات الداعمة للتنفس السليم. والحل بسيط: الجلوس باستقامة مريحة هو أسهل طريقة لتفعيل الحجاب الحاجز.
لكن تغيير عادة التنفس ليس سهلا، لأنها عادة لا واعية. وتقدم شاه خمس خطوات عملية للتدريب:
الخطوة الثانية: أرح كتفيك ورقبتك وصدرك، واترك الحجاب الحاجز يقوم بالعمل.
الخطوة الثالثة: خذ نفسا بطيئا وعميقا من أنفك، وركز على توسيع بطنك. يدك على البطن ترتفع، ويدك على الصدر تبقى ثابتة تقريبا.
الخطوة الرابعة: ازفر ببطء من فمك وشفتاك مضمومتان كأنك توشك على الصفير. بطنك يعود للداخل، ويدك تهبط. اجعل الزفير أطول من الشهيق: عد اثنين أثناء الشهيق، وأربعة أثناء الزفير.
الخطوة الخامسة: كرر، وحافظ على هدوء كتفيك وصدرك.
