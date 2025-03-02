كيف تقلل الأعراض الانسحابية للكافيين خلال الصيام؟

الوكيل الإخباري- الصداع الناتج عن انسحاب الكافيين يعد من أبرز الأعراض التي يواجهها العديد من الأشخاص خلال بداية شهر رمضان، خاصةً لمحبي القهوة التي تحتوي على الكافيين. فالكافيين يعمل كمدر للبول ويسبب الجفاف، ما يزيد من تفاقم الصداع ويزيد من صعوبة الصيام، خصوصًا أن الصائم يحتاج للحفاظ على ترطيب جسمه.

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نصائح لتقليل الصداع:

التحضير المسبق: من الأفضل تقليل استهلاك القهوة التي تحتوي على الكافيين تدريجيًا في الأيام التي تسبق بداية رمضان، مع تناول كوبين أو ثلاثة فقط قبل بدء الصيام.



بدائل الكافيين: حاول استبدال القهوة العادية بالقهوة منزوعة الكافيين أو الشاي الأخضر، وهي تحتوي على كمية أقل من الكافيين ويمكن أن تكون أكثر صحية خلال الفترة التحضيرية.



ترطيب الجسم: في وجبة السحور والساعات التي تسبق الصيام، احرص على تناول السوائل والأطعمة الغنية بالماء مثل الزبادي، الفواكه (خصوصًا الحمضيات)، والخضروات مثل الخيار والخس، بالإضافة إلى تناول الشوربة.



نصائح للتقليل من تأثير فقدان التركيز:

ممارسة التمارين الرياضية: يمكنك ممارسة بعض التمارين الخفيفة لبضع دقائق عدة مرات يوميًا لتحفيز النشاط وزيادة التركيز.



الاستراحة: احرص على أخذ غفوة قصيرة خلال النهار إذا شعرت بالإرهاق أو فقدان التركيز.

التعرض لضوء الشمس: يساعد التعرض لأشعة الشمس في ضبط الساعة البيولوجية للجسم ويزيد من اليقظة والانتعاش.



النوم الكافي: احرص على النوم الجيد أثناء الليل، حيث إن قلة النوم يمكن أن تزيد من الشعور بالتعب وفقدان التركيز.



الترطيب المستمر:

بعد الإفطار، يجب الحرص على شرب كميات كافية من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور لمنع الجفاف، الأمر الذي يساهم في تقليل الصداع وتحسين مستوى التركيز.