 
الثلاثاء 2024-11-26 03:48 ص
 

كيف نحافظ على المستوى الطبيعي للكولسترول في الدم؟

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 26-11-2024 02:46 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الدكتور سيرغي بروفاتوروف أخصائي أمراض القلب، كبير الباحثين في المركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض القلب في روسيا، أن أمراض القلب ترتبط بصورة مباشرة بمستوى الكوليسترول في الدم.

اضافة اعلان

 

ويشير الأخصائي إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية ترتبط أيضا بوجود لويحات تصلب الشرايين التي تسد الأوعية الدموية وتعيق تدفق الدم فيها.

ووفقا له، يجب سنويا إجراء اختبار الدم البيوكيميائي لتحديد مستوى الكوليسترول "الجيد" و"الضار" في الدم.

ويقول: "ترتبط أمراض القلب والأوعية الدموية بصورة مباشرة بالكولسترول. وتنقسم الجزيئات التي تحمله في الدم - البروتينات الدهنية - إلى نوعين فرعيين: مرتفعة الكثافة ومنخفضة الكثافة، أو، إلى الكوليسترول "الجيد" و"الضار". وكلما زادت نسبة الكوليسترول "الضار" لدى الشخص، زاد احتمال تراكمه في الجدار الداخلي للأوعية الدموية، ما يشكل لويحات تصلب الشرايين التي تؤدي بدورها إلى الإصابة بأمراض القلب التاجية واحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية".

ويشير الطبيب، إلى أن التغذية الصحية وممارسة الرياضة لهما تأثير إيجابي على الصحة. ولكن يجب أن نأخذ بالاعتبار بعض الميزات الخاصة، فمثلا للحفاظ على مستوى طبيعي للكوليسترول، يجب الحد من تناول الأطعمة المحتوية على الكوليسترول "الضار"، وكذلك التقليل من تناول صفار البيض واللحوم الدهنية. كما من الأفضل تناول أطعمة مسلوقة أو مشوية، ومن الضروري إزالة الجلد من لحم الدواجن قبل طهيه.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد رياضة اليوغا وممارسة التمارين الرياضية والجري على تنظيف الدم من البروتينات الدهنية المسببة لتصلب الشرايين. ومن أجل تحقيق المستوى المطلوب من النشاط، ليس من الضروري ممارسة نشاط بدني مكثف، بل يكفي المشي لمدة ثلاثين دقيقة في الهواء الطلق.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي حزب الله يعلن تنفيذ 21 عملية خلال الـ24 ساعة الماضية

تعبيرية

طب وصحة كيف نحافظ على المستوى الطبيعي للكولسترول في الدم؟

ارشيفية

عربي ودولي بلومبيرغ: إسرائيل وحزب الله اقتربا من توقيع اتفاق

دخان يتصاعد فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية

عربي ودولي مصادر لبنانية: بايدن وماكرون سيعلنان هدنة بين إسرائيل وحزب الله خلال 36 ساعة

حزب الله

عربي ودولي الاعلام العبري: حزب الله سننفذ ضربات صاروخية واسعة قبل الاتفاق

ارشيفية

عربي ودولي ارتفاع عدد الجرحى في نهاريا إلى 3 أشخاص

الجامعة العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تحذر من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية

ارشيفية

عربي ودولي الصحة اللبنانية: 3768 شهيدا و 15699 جريحا منذ بدء العدوان



 




الأكثر مشاهدة