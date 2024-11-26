كيف نحافظ على المستوى الطبيعي للكولسترول في الدم؟

الوكيل الإخباري- أعلن الدكتور سيرغي بروفاتوروف أخصائي أمراض القلب، كبير الباحثين في المركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض القلب في روسيا، أن أمراض القلب ترتبط بصورة مباشرة بمستوى الكوليسترول في الدم.

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