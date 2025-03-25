كيف نستغل الأيام الأخيرة في رمضان لخسارة الوزن؟

الوكيل الإخباري- يُعد شهر رمضان فرصة مثالية لخسارة الوزن بفضل تقليل كميات الطعام وزيادة التركيز على الوجبات المتوازنة. ومع اقتراب نهاية الشهر الكريم، تظل الفرصة قائمة لتحقيق أهداف فقدان الوزن، لكن مع ضرورة اتباع بعض الإرشادات الصارمة.

اضافة اعلان



أوضحت أخصائية التغذية ولاء أبو عيسى أن التوقف عن تناول العصائر السكرية يعد خطوة حاسمة لإنقاص الوزن في الأيام الأخيرة من رمضان. كما أكدت على أهمية عدم إلغاء وجبة السحور، التي تساهم في حرق الدهون ورفع معدل الأيض، مشيرة إلى أن شرب الماء بين فترتي الفطور والسحور لا يقل عن 2 إلى 3 لترات أمر ضروري.



وأضافت أبو عيسى أن الخضراوات الغنية بالألياف والزبادي هما من الأطعمة الأساسية التي ينبغي التركيز عليها، لأنها تساعد في تحسين الهضم وتمنح شعورًا أطول بالشبع. كما شددت على ضرورة الابتعاد تمامًا عن الحلويات الرمضانية، خصوصًا لأولئك الذين يسعون لخسارة الوزن.



ومن النصائح المهمة الأخرى التي قدمتها أبو عيسى هي تقليل الكربوهيدرات في الوجبات والتركيز على البروتينات والسلطات، مما يعزز من عملية الحرق ويحسن نظام التغذية.



على صعيد آخر، أشار خبراء التغذية إلى أن فقدان الوزن خلال شهر رمضان يتطلب اتباع نظام غذائي متوازن يبدأ بتقسيم الوجبات إلى ثلاث أو أربع وجبات صغيرة من الإفطار حتى السحور، وذلك لضمان استقرار مستويات الطاقة وتجنب الإفراط في الطعام.



كما شدد الخبراء على ضرورة تجنب العصائر الصناعية والمشروبات الغازية في الإفطار، نظرًا لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر والدهون، والتي قد تؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالأمراض مثل السمنة والسكري. يُفضل استبدالها بعصائر طبيعية غير محلاة للحفاظ على التوازن الغذائي.



أما بالنسبة لممارسة الرياضة، فيوصى بها بشكل معتدل، حيث يُعتبر التوقيت المثالي للتمارين الرياضية هو قبل الإفطار بساعة، مما يساهم في تعزيز عملية حرق الدهون وتحقيق نتائج أفضل.