كيف يؤثر البرد على فمك وأسنانك في الشتاء؟

حساسية الأسنان: تناول المشروبات الساخنة أو الباردة يسبب آلامًا عند تآكل المينا. ينصح باستخدام معجون مخصص وحماية الأسنان من الأطعمة الحمضية.
تشققات الأسنان والحشوات: التغير السريع بين البرد والحرارة يؤدي إلى تمدد وانكماش الأسنان، ما قد يسبب تشققات أو تلف الحشوات القديمة.
جفاف الفم وتشقق الشفاه: التدفئة المنزلية تزيد من جفاف الفم. الحل: شرب الماء بانتظام، استخدام مرطب للهواء، ووضع بلسم على الشفاه.
شد الفك وصرير الأسنان: البرد قد يدفع البعض للشد أو الطحن دون وعي، ما يزيد ألم الفك ويضعف المينا. ينصح بتمارين استرخاء وواقي ليلي للأسنان إذا لزم الأمر.
ويختتم جونيجا بنصيحة بسيطة: الفحص الدوري للأسنان يمنع المشكلات الصغيرة من التحول إلى ألم كبير.
