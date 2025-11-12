الأربعاء 2025-11-12 03:22 م
 

كيف يؤثر البرد على فمك وأسنانك في الشتاء؟

ف
تعبيرية
 
الأربعاء، 12-11-2025 01:53 م

الوكيل الإخباري-   مع انخفاض درجات الحرارة، لا تقتصر آثار البرد على المفاصل أو البشرة، بل قد تصل إلى فمك وأسنانك. يوضح الدكتور راج جونيجا، اختصاصي طب الأسنان، أربع طرق يتأثر بها الفم في الشتاء:

حساسية الأسنان: تناول المشروبات الساخنة أو الباردة يسبب آلامًا عند تآكل المينا. ينصح باستخدام معجون مخصص وحماية الأسنان من الأطعمة الحمضية.
تشققات الأسنان والحشوات: التغير السريع بين البرد والحرارة يؤدي إلى تمدد وانكماش الأسنان، ما قد يسبب تشققات أو تلف الحشوات القديمة.
جفاف الفم وتشقق الشفاه: التدفئة المنزلية تزيد من جفاف الفم. الحل: شرب الماء بانتظام، استخدام مرطب للهواء، ووضع بلسم على الشفاه.
شد الفك وصرير الأسنان: البرد قد يدفع البعض للشد أو الطحن دون وعي، ما يزيد ألم الفك ويضعف المينا. ينصح بتمارين استرخاء وواقي ليلي للأسنان إذا لزم الأمر.


ويختتم جونيجا بنصيحة بسيطة: الفحص الدوري للأسنان يمنع المشكلات الصغيرة من التحول إلى ألم كبير.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

