الأحد 2026-02-08 02:47 م

كيف يؤثر العمل الليلي والأكل غير المنتظم على صحة الكبد؟

الأحد، 08-02-2026 12:48 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة جديدة أن العمل بنظام المناوبات وتناول الطعام بشكل غير منتظم قد يؤثر سلبا على وظائف الكبد ويخل بتوازنه البيولوجي الدقيق.

وأوضح فريق البحث من جامعة كوينزلاند أن الجسم يحتوي على عدة ساعات بيولوجية تنظم العمليات الحيوية الأساسية، بما في ذلك وظائف الكبد.

وأضافت الدكتورة ميلتيم ويجر، من معهد العلوم البيولوجية الجزيئية، أن الكبد يمتلك ساعته البيولوجية الخاصة، حيث يفرز البروتينات وفق إيقاع يومي مدته 24 ساعة، وأن أي خلل في هذا الإيقاع يرتبط بأمراض مزمنة مثل السمنة.

وأوضحت ويجر: "يعدّ الكبد من أهم أعضاء الجسم، فهو ينتج ويصدّر معظم البروتينات الرئيسية في الدم، وهي ضرورية لتنظيم الأيض والالتهابات وتوازن الطاقة. ومع ذلك، فإن إفراز هذه البروتينات ليس ثابتا طوال الوقت، بل يتم على شكل موجات وفق إيقاع يومي".

 
 


