كيف يؤثر العمل الليلي والأكل غير المنتظم على صحة الكبد؟

وأضافت الدكتورة ميلتيم ويجر، من معهد العلوم البيولوجية الجزيئية، أن الكبد يمتلك ساعته البيولوجية الخاصة، حيث يفرز البروتينات وفق إيقاع يومي مدته 24 ساعة، وأن أي خلل في هذا الإيقاع يرتبط بأمراض مزمنة مثل السمنة.
وأوضحت ويجر: "يعدّ الكبد من أهم أعضاء الجسم، فهو ينتج ويصدّر معظم البروتينات الرئيسية في الدم، وهي ضرورية لتنظيم الأيض والالتهابات وتوازن الطاقة. ومع ذلك، فإن إفراز هذه البروتينات ليس ثابتا طوال الوقت، بل يتم على شكل موجات وفق إيقاع يومي".
