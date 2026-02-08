كيف يؤثر العمل الليلي والأكل غير المنتظم على صحة الكبد؟

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة جديدة أن العمل بنظام المناوبات وتناول الطعام بشكل غير منتظم قد يؤثر سلبا على وظائف الكبد ويخل بتوازنه البيولوجي الدقيق.

اضافة اعلان