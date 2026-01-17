كيف يؤثر الكافيين على التهاب الأمعاء والقولون؟

وأظهرت النتائج أن استهلاك الكافيين لا يرتبط بشكل عام بزيادة خطر مرض التهاب الأمعاء (IBD)، لكنه قد يرفع خطر الإصابة بالتهاب القولون التقرحي (UC) لدى فئات معينة.
أبرز النتائج:
في الأمريكيتين: زاد الكافيين خطر التهاب القولون التقرحي بنحو 70%.
بحسب العمر: زاد الخطر بأكثر من 4 أضعاف لدى من هم دون 18 عاماً، بينما انخفض بنسبة 7% لدى البالغين.
بحسب المصدر: القهوة خفّضت خطر التهاب القولون التقرحي بنسبة 57%، والشاي بنسبة 46%، خاصة في آسيا وأوروبا.
وأكد الباحثون ضرورة مراعاة عوامل متعددة مثل المنطقة والعمر والتدخين والمستوى التعليمي لتقييم تأثير الكافيين بدقة.
