كيف يؤثر الكافيين على التهاب الأمعاء والقولون؟

الوكيل الإخباري- كشفت مراجعة منهجية صينية واسعة أن تأثير الكافيين على أمراض الأمعاء الالتهابية يختلف باختلاف المنطقة والعمر ومصدر الكافيين.

وأظهرت النتائج أن استهلاك الكافيين لا يرتبط بشكل عام بزيادة خطر مرض التهاب الأمعاء (IBD)، لكنه قد يرفع خطر الإصابة بالتهاب القولون التقرحي (UC) لدى فئات معينة.