كيف يؤثر توقيت تناول الموز على الأداء الرياضي؟

قبل التمرين، يمنح الموز طاقة سريعة ومستقرة، ويدعم مخازن الجليكوجين، ويساعد على تقليل التعب وتشنجات العضلات. أمّا أثناء التمرين أو بعده، فيسهم في تعويض الجلوكوز وتسريع التعافي، ويقلل الإجهاد العضلي بفضل المعادن والفيتامينات التي يحتويها.
كما يُعدّ الموز خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة، إذ يعزز الشبع دون سعرات مرتفعة، ويمكن دمجه مع الشوفان أو الزبادي أو زبدة المكسرات لتحقيق توازن غذائي أفضل.
وباختصار، يُمكن تناول الموز قبل التمرين أو بعده أو بين الوجبات لدعم الطاقة والأداء والتعافي بطريقة طبيعية وصحية.
