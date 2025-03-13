 
الخميس 2025-03-13 12:44 م
 

كيف يؤثر شرب الشاي مع الحلويات الرمضانية على جسمك؟

غاىغ
تعبيرية
 
الخميس، 13-03-2025 11:04 ص

الوكيل الإخباري-  يتعود بعض الأشخاص على تناول الشاي بجانب الحلويات الرمضانية، اعتقادًا منهم أن مرارة الشاي قد تقلل من حدة السكر قليلاً. لكن دون الانتباه إلى أن هذا المزيج قد يكون له تأثيرات سلبية على صحة الجسم.

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وفيما يلي أبرز الأضرار التي قد تحدث نتيجة تناول الشاي مع الحلويات الرمضانية، وفقًا لموقع "onlymyhealth":


اضطراب سكر الدم
تناول الحلويات والمعجنات مع الشاي قد يؤدي إلى اضطراب في مستويات سكر الدم، حيث يرتفع مستوى السكر بسرعة، ثم ينخفض بشكل حاد، مما يؤدي إلى الشعور بالخمول والإرهاق.


زيادة الوزن
شرب الشاي مع الحلويات الرمضانية قد يؤدي إلى تناول كمية أكبر من الحلويات، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب ارتفاع سعراتها الحرارية.


أمراض القلب
الجمع بين الشاي والحلويات الرمضانية يشكل خطرًا على صحة القلب والأوعية الدموية. الحلويات تحتوي على نسبة عالية من الدهون التي قد تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.


الاضطرابات الهضمية
تناول الشاي مع الحلويات قد يضر الجهاز الهضمي، حيث يزداد خطر الإصابة بارتجاع المريء، والانتفاخ، وعسر الهضم بسبب تأثير الشاي والحلويات على المعدة.

 

أطعمة أخرى يجب تجنبها مع الشاي
الأطعمة الغنية بالحديد
الفواكه الحمضية
الأطعمة الغنية بالألياف
الأطعمة الغنية بالبروتين
منتجات الألبان

 

 

الكونسلتو 

 
 
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