كيف يجعل الغضب آلامك المزمنة أكثر حدة؟

تعبيرية
الإثنين، 08-12-2025 01:30 م

الوكيل الإخباري-   دراسة حديثة تكشف أن الغضب والشعور بالظلم يزيدان من شدة واستمرار الألم المزمن أكثر من التوتر وحده. وشملت الدراسة أكثر من 700 مريض، حيث وجد الباحثون أن من يشعرون بالغضب والظلم المرتفع يعانون ألمًا أشد وانتشارًا أكبر للأعراض وإعاقة نفسية أكبر، بينما المرضى الذين يديرون غضبهم بفعالية ويقبلون حالتهم يتحسنون مع الوقت.

وأكدت الدراسة أن أنماط الغضب يمكن أن تتنبأ بنتائج الألم المستقبلية حتى بعد مراعاة القلق والاكتئاب، مشددة على أهمية تدخلات لمعالجة التنظيم العاطفي والشعور بالظلم ضمن رعاية شاملة للألم تشمل الجوانب الجسدية والنفسية معًا.

 

