الأحد 2026-01-18 05:44 م

كيف يجعل المشي البسيط فقدان الوزن أكثر فعالية؟

قل
تعبيرية
 
الأحد، 18-01-2026 03:52 م

الوكيل الإخباري-   مع بداية العام، يؤكد الخبراء أن المشي اليومي يقدم فوائد صحية كبيرة دون الحاجة لصالة رياضية أو تمارين مكثفة، مثل حرق السعرات، فقدان الوزن، وتقليل مخاطر أمراض القلب، الخرف، السرطان والاكتئاب.

اضافة اعلان


تشير الدراسات إلى أن 7,000 خطوة يوميًا تشكل “المنطقة المثالية” للصحة، مع المشي السريع بمعدل حوالي 5 كلم/ساعة أو وفقًا لـ"اختبار الكلام" لتحديد السرعة المناسبة.


تقنية المشي مهمة: خطوات واسعة، حركة الأذرع، دحرجة القدم من الكعب إلى الأصابع، إضافة أوزان خفيفة، أو المشي صعودًا يزيد حرق السعرات بنسبة 50–60٪. المشي بعد الوجبات يحسّن التحكم بالسكر ويقلل تخزين الدهون، ما يجعل المشي تمرينًا فعالًا للصحة واللياقة بسهولة.

 

ارم نيوز

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية محافظ جرش يطلع على سير العمل في مديرية الأشغال

ا

شؤون برلمانية "صحة الأعيان" تبحث خطط تحسين التأمين الصحي الشامل

محروقات

اقتصاد محلي وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

ل

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا

خلال لقائه وفدا من أبناء البويضة بلواء الرمثا

أخبار محلية العيسوي: القيادة الهاشمية رسّخت مكانة الأردن كواحة استقرار

ي

أخبار محلية جامعة مؤتة تعلن موعد الامتحانات المؤجلة

ت

أخبار محلية اللواء المعايطة يرعى احتفال مديرية الأمن العام بذكرى الإسراء والمعراج الشريفين

العيسوي

أخبار محلية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات



 






الأكثر مشاهدة