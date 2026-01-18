كيف يجعل المشي البسيط فقدان الوزن أكثر فعالية؟

تشير الدراسات إلى أن 7,000 خطوة يوميًا تشكل “المنطقة المثالية” للصحة، مع المشي السريع بمعدل حوالي 5 كلم/ساعة أو وفقًا لـ"اختبار الكلام" لتحديد السرعة المناسبة.
تقنية المشي مهمة: خطوات واسعة، حركة الأذرع، دحرجة القدم من الكعب إلى الأصابع، إضافة أوزان خفيفة، أو المشي صعودًا يزيد حرق السعرات بنسبة 50–60٪. المشي بعد الوجبات يحسّن التحكم بالسكر ويقلل تخزين الدهون، ما يجعل المشي تمرينًا فعالًا للصحة واللياقة بسهولة.
