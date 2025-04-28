كيف يحرق الجسم 500 سعرة بلا تمارين؟

وأضافت الدكتورة كاسيدي جينكينز، خبيرة علم النفس في ويلتيك، أن معدل الأيض الأساسي (BMR) يؤثر بشكل كبير على عدد السعرات الحرارية المحروقة أثناء النوم. حيث يعتمد هذا المعدل على عدة عوامل مثل الوزن، العمر، الجنس، والصحة العامة.
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