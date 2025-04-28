الإثنين 2025-04-28 04:20 م
 

كيف يحرق الجسم 500 سعرة بلا تمارين؟

بلا
تعبيرية
 
الإثنين، 28-04-2025 03:52 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة جديدة من "ويلتيك" أن الجسم يحرق ما يصل إلى 500 سعرة حرارية أثناء النوم لمدة 7 إلى 9 ساعات، وهو ما يعادل تقريبًا المشي لمدة 30 إلى 45 دقيقة. وأوضح تقرير لصحيفة "دايلي ميل" أن الشخص الذي يزن 56 كغم يحرق حوالي 38 سعرة حرارية في الساعة من النوم، ما يعادل من 266 إلى 342 سعرة حرارية خلال 7 إلى 9 ساعات. أما الشخص الذي يزن 68 كغم، فيحرق حوالي 46 سعرة حرارية في الساعة، أي من 322 إلى 414 سعرة حرارية خلال نفس الفترة.

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وأضافت الدكتورة كاسيدي جينكينز، خبيرة علم النفس في ويلتيك، أن معدل الأيض الأساسي (BMR) يؤثر بشكل كبير على عدد السعرات الحرارية المحروقة أثناء النوم. حيث يعتمد هذا المعدل على عدة عوامل مثل الوزن، العمر، الجنس، والصحة العامة.

 

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