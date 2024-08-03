كيف يسبب تناول اللحوم الحمراء الإصابة بالخرف؟

الوكيل الإخباري - وجدت دراسة جديدة نوقشت أمس في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر في فيلادلفيا، أن تناول اللحوم الحمراء المصنعة يزيد من احتمالات إصابة الشخص بالخرف.



ووفق الدراسة، ارتبط تناول حصتين فقط من اللحوم الحمراء المصنعة أسبوعياً بارتفاع بنسبة 14% في خطر الإصابة بالخرف، مقارنة بمن تناولوا أقل من 3 حصص شهرياً.



ووفق "مديكال إكسبريس"، أجريت الدراسة في مستشفى بريغهام في بوسطن وجامعة هارفارد.

وفحص الباحثون بيانات التغذية والسجلات الصحية لمدة 43 عاماً، لـ 130 ألف شخص من العاملين في المجال الصحي. ونظر الباحثون على وجه التحديد في الارتباطات بين تناول اللحوم الحمراء والخرف.



وقال بيان صحافي لجمعية الزهايمر: "إن الوقاية من مرض الزهايمر وجميع أنواع الخرف الأخرى تشكل محوراً رئيسياً، وقد شجعت جمعية الزهايمر منذ فترة طويلة تناول نظام غذائي أكثر صحة - بما في ذلك الأطعمة الأقل معالجة، لأنها مرتبطة بانخفاض خطر التدهور المعرفي".



وأشارت النتائج إلى أطعمة الهوت دوغ والبرغر والبيبروني كنماذج للأطعمة فائقة المعالجة، التي ينبغي تناول أقل من 3 حصص منها شهرياً.