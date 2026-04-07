الأربعاء 2026-04-08 11:18 م

كيف يكون السبانخ صحيا وآمنا؟.. نصائح للحد من المخاطر

الثلاثاء، 07-04-2026 11:09 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد الدكتور يفغيني بيلوسوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن حمض الأكساليك الموجود في السبانخ قد يفاقم بعض أمراض الكلى، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حصى الكلى أو فرط أكسالات البول.اضافة اعلان


وأوضح بيلوسوف أن هذا الحمض يمكن أن يرتبط بالكالسيوم في الجسم، مكوّناً بلورات أوكسالات الكالسيوم غير القابلة للذوبان، والتي تُعد من المكونات الأساسية لمعظم حصى الكلى.

وأشار إلى أن الأشخاص المصابين بأمراض الكلى أو حصى المسالك البولية يُنصحون بتقليل استهلاك السبانخ أو تناوله مطبوخاً، إذ يساعد الطهي على خفض نسبة حمض الأكساليك بشكل ملحوظ يتراوح بين 30% و87%.

كما حذّر من احتمال نادر لحدوث حساسية تجاه السبانخ لدى بعض الأشخاص، خصوصاً ممن يعانون من فرط الحساسية للبروتينات النباتية، وقد تظهر الأعراض على شكل حكة أو تورم أو غثيان.

ورغم هذه التحذيرات، أكد أن السبانخ يبقى غذاءً صحياً لمعظم الناس، إذ يحتوي على عناصر مفيدة مثل اللوتين والزياكسانثين التي تدعم صحة العين، إضافة إلى الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.
 
 


