كيف يمكن أن يؤدي الإجهاد للإصابة بهذا المرض الخطير

وقال تقرير نشره موقع "بي سايكولوجي توداي"، إن "الإجهاد المستمر" هو مرض حديث لا تستعد له أجسادنا، ويمكن أن يؤدي إلى القلق والعصاب والاكتئاب، لكن الأهم والأخطر من ذلك أنه يمكن أن يساهم في الإصابة بمرض السرطان.
ووجدت دراسة جديدة أجرتها الدكتورة تشينج لي وزملاؤها من "جامعة سيتشوان" أن الفئران المجهدة لديها كميات أقل من بكتيريا اللاكتوباسيلوس. ومن المعروف أن البكتيريا اللاكتوباسيلوس تعمل على تعزيز الخلايا المناعية التي تستهدف الأورام. ونتيجة لفقدان هذه البكتيريا، تتطور الأورام القولونية بشكل أسرع. وبهذه الطريقة، وجدت الدكتورة لي أن الإجهاد يمكن أن يزيد من احتمالات الإصابة بسرطان القولون.
العربية
-
أخبار متعلقة
-
تحذيرات طبية بشأن الإفراط في تناول الباراسيتامول
-
الكشف عن سبب خطورة القهوة سريعة التحضير
-
تعاني من الأرق؟.. 5 عادات بسيطة تخلصك منه
-
6 علامات تنذرك بضرورة التوقف عن شرب الشاي
-
أطعمة لا يجب تناولها على الريق.. احذر منها
-
لن تتخلص منه مجددا.. 5 فوائد مذهلة لمصل اللبن
-
أماكن حدوث صداع الضغط المرتفع في الرأس
-
بعد تداولها على مواقع التواصل في مصر..كشف حقيقة طماطم الثعبان