كيف يمكن تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية من خلال الطعام؟

الوكيل الإخباري- أصبح من الواضح أن الطعام الذي نتناوله يؤثر بشكل كبير على صحتنا، وخاصةً على مستويات الكوليسترول وضغط الدم وسكر الدم، وهذه المؤشرات تعتبر من أهم عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وفي تقرير نشرته "مديكال إكسبريس"، أشار خوسيه م. أوردوفاس، كبير العلماء في مركز أبحاث التغذية البشرية حول الشيخوخة التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، إلى أن تعديل النظام الغذائي خطوة بخطوة يمكن أن يساعد في تقليل هذا الخطر.

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أولاً: تقليل الملح

وفقًا لأوردوفاس، يعتبر الملح أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، الذي بدوره يزيد من خطر السكتة الدماغية. فالصوديوم الموجود في الملح يمكن أن يتسبب في احتباس السوائل في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم. وقد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى انفجار الأوعية الدموية أو تجلطها، مما يرفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وفي المقابل، يُعتبر البوتاسيوم مضادًا للصوديوم، حيث يساعد على استرخاء جدران الأوعية الدموية وبالتالي خفض ضغط الدم. لكن لا يجب الافراط في الملح حتى إذا تم تعويضه بالبوتاسيوم، حيث ينبغي تقليل الملح أولاً كخطوة هامة في تقليل المخاطر.



ثانيًا: الأعشاب والتوابل

لتعويض نقص الملح في الطعام، ينصح باستخدام الأعشاب والتوابل لإضفاء نكهات جديدة وصحية. يمكن للأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز، الأفوكادو، البطاطا الحلوة، الشمام، والسبانخ، أن توفر الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة مثل مضادات الأكسدة والعناصر المضادة للالتهابات، مما يساعد في الوقاية من السكتة الدماغية.



ثالثًا: الدهون الصحية والألياف لمكافحة الكوليسترول

الكوليسترول هو مادة شبيهة بالدهون ذات فوائد للجسم، لكن الارتفاع المفرط فيه قد يؤدي إلى تراكم اللويحات في الشرايين، مما يضيقها ويزيد من احتمالية تكوّن جلطات الدم. لمكافحة هذه المشكلة، يمكن تناول الدهون الصحية غير المشبعة مثل زيت الزيتون البكر الممتاز، المكسرات، الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميغا 3، والأفوكادو. كما يُوصى بتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والبقول، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة كالأرز البني والقمح الكامل.



رابعًا: تجنب الأطعمة فائقة المعالجة

أوردوفاس يوصي بتجنب الأطعمة فائقة المعالجة التي تحتوي على الكثير من المواد المضافة والسكر. استبدال هذه الأطعمة بأطعمة صحية من شأنه أن يحسن صحتك بشكل عام. على سبيل المثال، يمكن استبدال البيتزا المجمدة بوجبة منزلية صحية مع الفلفل الحار، وبدلاً من تناول الآيس كريم، يمكنك الاستمتاع بمكعبات من الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على مضادات أكسدة.



باتباع هذه التوجيهات البسيطة التي تركز على تقليل الملح، إضافة الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، تناول الدهون الصحية والألياف، وتجنب الأطعمة المعالجة، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وتحسين صحتك بشكل عام.