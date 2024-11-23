كيف يمكن علاج جفاف الأنف؟

هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بجفاف الأنف من بينها:
- التعرض للهواء الجاف، خاصة في الشتاء.
- الإصابة بالحساسية نتيجة التعرض للمواد المسببة للحساسية مثل حبوب اللقاح والغبار.
- تناول بعض الأدوية مثل مضادات الهيستامين وبعض أدوية ضغط الدم.
- التهاب الجيوب الأنفية المستمر.
علاج جفاف الأنف
يوجد العديد من الطرق التي تساعد في علاج جفاف الأنف من بينها:
- ترطيب الهواء باستخدام مرطب هواء.
- شرب الكثير من الماء لترطيب الجسم بأكمله، بما في ذلك الأنف.
- استخدام محلول ملحي للأنف لزيادة الترطيب وتخفيف الاحتقان.
- الاستحمام بالماء الدافئ.
- تجنب المهيجات بما في ذلك التدخين والأتربة والغبار.
- استخدام مرطبات الأنف.
- استشارة الطبيب المختص فور المعاناة من أي أعراض.
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