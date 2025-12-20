كيف يمكن للوالدين دعم أطفالهم المصابين بسرطان الدم؟

وأوضح الدكتور بورفي كاداكيا كوتي، أخصائي أورام الدم لدى الأطفال وزراعة نخاع العظام، أن الأطفال المصابين بحاجة إلى الدعم العاطفي، التغذية السليمة، والفهم من والديهم، مشددًا على أن مشاركة الآباء تعزز شعور الطفل بالأمان وتقلل القلق، مما يحسن استجابته للعلاج الكيميائي أو زرع النخاع.
التواصل مع الفريق الطبي لفهم نوع المرض وخيارات العلاج.
توفير بيئة تعليمية داعمة لمتابعة الدراسة والتكيف.
التغذية السليمة للحفاظ على المناعة.
مراعاة النظافة لتجنب العدوى.
الدعم العاطفي المستمر وتهدئة الطفل وتشجيعه.
وخلص الدكتور كوتي إلى أن الحب والدعم المبكر والرعاية الطبية المناسبة يمكن أن تمكّن الطفل من حياة صحية ومليئة بالأمل.
