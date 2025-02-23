 
الأحد 2025-02-23 03:38 ص
 

لا تتجاهلها أبدا.. أعراض يشير ظهورها في قدميك إلى أمراض خطيرة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 23-02-2025 03:11 ص

الوكيل الإخباري-   حذر خبير من أن مشاكل القدمين التي قد تبدو بسيطة، مثل برودة القدمين أو الالتهابات الفطرية، يمكن أن تكون علامة مبكرة على أمراض القلب الخطيرة. 

اضافة اعلان

 

وغالبا ما تكون القدمان أول جزء في الجسم يتأثر بأحد أكثر أسباب أمراض القلب شيوعا، وهو تراكم الدهون في الأوعية الدموية التي تغذي القلب وبقية الجسم. وعندما يعيق هذا التراكم تدفق الدم والأكسجين بشكل صحيح عبر الأوعية الدموية وإلى القلب، يرتفع خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بشكل كبير. 

 

وبحسب الصيدلاني نويل ويكس، فإن الأوعية الدموية في أصابع القدم صغيرة جدا، ما يجعلها عرضة للانسداد بسرعة. هذا الانسداد يمكن أن يؤدي إلى برودة القدمين أو تنميلها أو الشعور بألم أو تورم فيها.

وأضاف ويكس أن ضعف تدفق الدم إلى القدمين قد يتسبب أيضا في تغيرات في أظافر القدم، مثل أن تصبح هشة أو سميكة. 

وتابع: "نحتاج إلى مراقبة صحة أقدامنا، بما في ذلك أظافر القدمين، لأنها يمكن أن تؤثر على صحتنا العامة وتكون مؤشرا على مشاكل صحية خطيرة". 

وأظهرت الأبحاث أن نحو واحد من كل أربعة أشخاص "أصحاء" تزيد أعمارهم عن 60 عاما يعانون من أمراض قلبية غير مشخصة. كما يمكن أن يتسبب تراكم الدهون في الأوعية الدموية، المعروف طبيا بمرض الشريان المحيطي (PAD)، في مشاكل أخرى في الساق، مثل الشعور بألم عند المشي، والذي عادة ما يختفي بعد بضع دقائق من الراحة. 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة لا تتجاهلها أبدا.. أعراض يشير ظهورها في قدميك إلى أمراض خطيرة

تعبيرية

فلسطين هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال يرجئ الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

نتنياهو

فلسطين مكتب نتنياهو: تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

ويتكوف

فلسطين أكسيوس: ويتكوف سيبحث مع ديرمر المرحلة الثانية للاتفاق

إعلام عبري يكشف مباحثات اجتماع المشاورات الأمنية الإسرائيلية

فلسطين إعلام عبري يكشف مباحثات اجتماع المشاورات الأمنية الإسرائيلية

أسرى فلسطينيون مفرج عنهم بعد إطلاق سراحهم من سجن إسرائيلي

فلسطين تأكيدات بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد التأخير الإسرائيلي

تعبيرية

فلسطين هيئة الأسرى والمحررين: نستعد لاستقبال حافلة المفرج عنهم

ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن أن مشكلة الهجرة غير الشرعية لم تعد موجودة في بلاده



 




الأكثر مشاهدة