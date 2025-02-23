لا تتجاهلها أبدا.. أعراض يشير ظهورها في قدميك إلى أمراض خطيرة

وأضاف ويكس أن ضعف تدفق الدم إلى القدمين قد يتسبب أيضا في تغيرات في أظافر القدم، مثل أن تصبح هشة أو سميكة.
وتابع: "نحتاج إلى مراقبة صحة أقدامنا، بما في ذلك أظافر القدمين، لأنها يمكن أن تؤثر على صحتنا العامة وتكون مؤشرا على مشاكل صحية خطيرة".
وأظهرت الأبحاث أن نحو واحد من كل أربعة أشخاص "أصحاء" تزيد أعمارهم عن 60 عاما يعانون من أمراض قلبية غير مشخصة. كما يمكن أن يتسبب تراكم الدهون في الأوعية الدموية، المعروف طبيا بمرض الشريان المحيطي (PAD)، في مشاكل أخرى في الساق، مثل الشعور بألم عند المشي، والذي عادة ما يختفي بعد بضع دقائق من الراحة.
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