لا تتجاهلها أبدا.. أعراض يشير ظهورها في قدميك إلى أمراض خطيرة

الوكيل الإخباري- حذر خبير من أن مشاكل القدمين التي قد تبدو بسيطة، مثل برودة القدمين أو الالتهابات الفطرية، يمكن أن تكون علامة مبكرة على أمراض القلب الخطيرة.

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وغالبا ما تكون القدمان أول جزء في الجسم يتأثر بأحد أكثر أسباب أمراض القلب شيوعا، وهو تراكم الدهون في الأوعية الدموية التي تغذي القلب وبقية الجسم. وعندما يعيق هذا التراكم تدفق الدم والأكسجين بشكل صحيح عبر الأوعية الدموية وإلى القلب، يرتفع خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بشكل كبير.