لا تتجاهلها- 6 أعراض لنقص فيتامين د في الشتاء

الوكيل الإخباري- هناك أعراض قد تظهر على الجسم في فصل الشتاء، يجب عدم تجاهلها، لأنها تشير إلى انخفاض فيتامين د.

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أعراض نقص فيتامين د في الشتاء

1- ألم العظام والمفاصل

عندما ينخفض فيتامين د، يواجه الجسم صعوبة كبيرة في امتصاص الكالسيوم والفسفور من الطعام، مما يؤدي إلى الشعور بآلام شديدة في العظام والمفاصل.



2- التشنجات العضلية

انخفاض الكالسيوم الناتج عن نقص فيتامين د له تأثيرات سلبية على العضلات، حيث يزيد من خطر التعرض للتشنجات العضلية، التي ترتبط أيضًا بقلة شرب الماء في الشتاء.



3- مشاكل الأسنان واللثة

من الضروري المواظبة على فحص الفم من الداخل أمام المرآة يوميًا في الشتاء، لأن نقص فيتامين د قد يعرض الأسنان لخطر الإصابة بالتسوس ويهدد اللثة بالالتهاب.



4- تساقط الشعر

يرتبط نقص فيتامين د بأنواع محددة من تساقط الشعر، أبرزها:

- تساقط الشعر.

- الصلع الوراثي.

- داء الثعلبة.



5- صعوبة النوم

يحدث اضطراب لمستويات هرمون الميلاتونين في الجسم عند انخفاض فيتامين د، مما يسبب صعوبة في النوم.



6- زيادة الشهية

وفقًا لبعض الأبحاث، تزداد الرغبة في تناول الطعام عند نقص فيتامين د، ويرجع السبب إلى اضطراب هرمون اللبتين بالجسم، مما يؤدي إلى الشعور الدائم بالجوع.