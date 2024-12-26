لا تتجاهلها- 6 أعراض لنقص فيتامين د في الشتاء

أعراض نقص فيتامين د في الشتاء
1- ألم العظام والمفاصل
عندما ينخفض فيتامين د، يواجه الجسم صعوبة كبيرة في امتصاص الكالسيوم والفسفور من الطعام، مما يؤدي إلى الشعور بآلام شديدة في العظام والمفاصل.
2- التشنجات العضلية
انخفاض الكالسيوم الناتج عن نقص فيتامين د له تأثيرات سلبية على العضلات، حيث يزيد من خطر التعرض للتشنجات العضلية، التي ترتبط أيضًا بقلة شرب الماء في الشتاء.
3- مشاكل الأسنان واللثة
من الضروري المواظبة على فحص الفم من الداخل أمام المرآة يوميًا في الشتاء، لأن نقص فيتامين د قد يعرض الأسنان لخطر الإصابة بالتسوس ويهدد اللثة بالالتهاب.
4- تساقط الشعر
يرتبط نقص فيتامين د بأنواع محددة من تساقط الشعر، أبرزها:
- تساقط الشعر.
- الصلع الوراثي.
- داء الثعلبة.
5- صعوبة النوم
يحدث اضطراب لمستويات هرمون الميلاتونين في الجسم عند انخفاض فيتامين د، مما يسبب صعوبة في النوم.
6- زيادة الشهية
وفقًا لبعض الأبحاث، تزداد الرغبة في تناول الطعام عند نقص فيتامين د، ويرجع السبب إلى اضطراب هرمون اللبتين بالجسم، مما يؤدي إلى الشعور الدائم بالجوع.
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