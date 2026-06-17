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لا تتجاهل عينيك.. قد تكشفان ما لا تتوقعه

افف
تعبيرية
 
الأربعاء، 17-06-2026 09:15 ص

الوكيل الإخباري-   قد تكشف فحوصات العين الدورية عن مشكلات صحية خطيرة قبل ظهور أعراضها، إذ تُعد العين نافذة مهمة على صحة الجسم بفضل إمكانية فحص الأوعية الدموية والأعصاب بشكل مباشر.

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ويؤكد مختصون أن فحوصات العين الشاملة قد تساعد في اكتشاف أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد، إضافة إلى بعض الاضطرابات العصبية وأمراض المناعة الذاتية.


كما قد تشير علامات مثل اصفرار العين إلى مشكلات في الكبد، بينما قد يرتبط جحوظ العينين باضطرابات الغدة الدرقية، وقد يكون تشوش الرؤية أو ازدواجيتها مؤشرًا على مشكلات عصبية.


ويشدد الأطباء على أهمية الفحص الدوري للعين، لما له من دور في الكشف المبكر عن الأمراض وتحسين فرص العلاج وتقليل المضاعفات.

 

 

 
 


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