لا تتجاهل عينيك.. قد تكشفان ما لا تتوقعه

ويؤكد مختصون أن فحوصات العين الشاملة قد تساعد في اكتشاف أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد، إضافة إلى بعض الاضطرابات العصبية وأمراض المناعة الذاتية.
كما قد تشير علامات مثل اصفرار العين إلى مشكلات في الكبد، بينما قد يرتبط جحوظ العينين باضطرابات الغدة الدرقية، وقد يكون تشوش الرؤية أو ازدواجيتها مؤشرًا على مشكلات عصبية.
ويشدد الأطباء على أهمية الفحص الدوري للعين، لما له من دور في الكشف المبكر عن الأمراض وتحسين فرص العلاج وتقليل المضاعفات.
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