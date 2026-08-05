لا تتخلصوا من قشرة اللوز.. دراسة تكشف فوائدها الصحية

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الوكيل الإخباري- أكد خبراء تغذية أن تناول اللوز المنقوع بقشره آمن ولا يستند الاعتقاد بضرورة إزالة القشرة إلى دليل علمي، موضحين أن القشرة تحتوي على ألياف غذائية ومضادات أكسدة، أبرزها مركبات البوليفينولات، التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساعد في الحد من الإجهاد التأكسدي. كما أن نقع اللوز قد يسهل هضمه لدى بعض الأشخاص ويحسن بدرجة محدودة امتصاص بعض العناصر الغذائية، فيما يبقى قرار إزالة القشرة أو الإبقاء عليها مسألة تفضيل شخصي. اضافة اعلان





وأشار الخبراء إلى أن اللوز يعد من الأغذية الغنية بالدهون الصحية غير المشبعة والألياف، ما يدعم صحة القلب ويساعد في ضبط مستويات السكر في الدم، إضافة إلى احتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك وفيتامين "ك" والمنغنيز، وهي عناصر مهمة لصحة العظام. كما يحتوي على فيتامين "هـ" ومضادات أكسدة تحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة، وتشير دراسات غذائية إلى أن تناوله بانتظام قد يساهم في تحسين صحة الأوعية الدموية، وخفض الكوليسترول الضار، وتقليل الالتهابات، والمساعدة في الحد من خطر ارتفاع ضغط الدم وبعض أمراض القلب.





