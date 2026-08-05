لا تتخلصوا من قشرة اللوز.. دراسة تكشف فوائدها الصحية

وأشار الخبراء إلى أن اللوز يعد من الأغذية الغنية بالدهون الصحية غير المشبعة والألياف، ما يدعم صحة القلب ويساعد في ضبط مستويات السكر في الدم، إضافة إلى احتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك وفيتامين "ك" والمنغنيز، وهي عناصر مهمة لصحة العظام. كما يحتوي على فيتامين "هـ" ومضادات أكسدة تحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة، وتشير دراسات غذائية إلى أن تناوله بانتظام قد يساهم في تحسين صحة الأوعية الدموية، وخفض الكوليسترول الضار، وتقليل الالتهابات، والمساعدة في الحد من خطر ارتفاع ضغط الدم وبعض أمراض القلب.
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