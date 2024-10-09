لا تشرب الزنجبيل بكثرة..يهدد معدتك بهذه الأضرار

الوكيل الإخباري- لا خلاف على القيمة الغذائية العالية للزنجبيل، ولكن يجب تناول مشروبه باعتدال، لأن الإفراط فيه له تأثيرات سلبية على صحة الجهاز الهضمي.

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أضرار شرب الزنجبيل بكثرة على الجهاز الهضمي