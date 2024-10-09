لا تشرب الزنجبيل بكثرة..يهدد معدتك بهذه الأضرار

1- تهيج المعدة
يحتوي الزنجبيل على مركبات قوية، قد تتسبب في تهيج جدار المعدة، خاصةً في حالة إصابتها بالقرحة أو الالتهاب، مما يؤدي إلى الشعور بآلام مبرحة في البطن.
2- الإسهال
يساعد الزنجبيل على تحسين عملية الهضم وعلاج الإمساك، ولكن تناول مشروبه بكميات كبيرة قد يزيد من حركة الأمعاء، مما يسفر عن الإصابة الإسهال.
3- القيء
يشتهر الزنجبيل بقدرته الكبيرة على علاج الغثيان، وهذا صحيح، ولكن تناول مشروبه بشكل مفرط قد يزيد من خطر الإصابة بالقيء، لاحتوائه على مركبات نشطة تحفز الجهاز الهضمي.
4- التفاعل مع أدوية المعدة
من الضروري الفصل بين مشروب الزنجبيل وبعض أدوية المعدة، مثل مضادات الحموضة، لأن تناولهما في نفس الوقت قد يقلل من فعالية العقاقير بالجسم، مما يؤدي إلى عدم تحسن أعراض المشكلة الهضمية المراد علاجها.
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