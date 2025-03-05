لتجنب الانتفاخ في رمضان: اتبع عادات صحية بسيطة

الوكيل الإخباري- يعد الانتفاخ من أكثر المشكلات الهضمية شيوعًا التي يعاني منها الكثيرون في رمضان، نتيجة لتغير العادات الغذائية وعدم الالتزام بالنظام الغذائي المتوازن. ولكن، باتباع بعض العادات الصحية البسيطة، يمكن تجنب هذه المشكلة والتمتع بصيام مريح.

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1. تجنب الإفراط في تناول الطعام:

من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الانتفاخ هو الإفراط في تناول الطعام خلال وجبتي الإفطار والسحور. يُنصح بتناول الطعام بشكل معتدل، مع التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف كالخضروات والفواكه، فهي تساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ.



2. شرب كميات كافية من الماء:

يجب الحرص على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على الترطيب، وهو ما يساهم في تقليل الشعور بالانتفاخ. يُنصح بتجنب شرب المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، حيث يمكن أن تزيد من الانتفاخ.



3. تجنب الأطعمة الثقيلة والدهنية:

الأطعمة الدهنية والمقلية تسبب بطء عملية الهضم وتؤدي إلى تراكم الغازات، مما يؤدي إلى الانتفاخ. من الأفضل تناول الأطعمة الخفيفة مثل الشوربات والخضروات المسلوقة.



4. تناول الطعام ببطء:

أثناء تناول الطعام، يُفضل مضغ الطعام جيدًا وتناوله ببطء، لأن تناول الطعام بسرعة يؤدي إلى ابتلاع الهواء، مما يزيد من فرصة حدوث الانتفاخ.



5. ممارسة الرياضة الخفيفة:

القيام بأنشطة رياضية خفيفة بعد الإفطار مثل المشي يمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم ويسهم في تقليل الانتفاخ.