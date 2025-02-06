لتحقيق هدفك بسرعة: أفضل أوقات تناول الوجبات لإنقاص الوزن

الوكيل الإخباري- عند البدء في رحلة إنقاص الوزن، من الضروري مراجعة العديد من عاداتك اليومية، بجانب اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة بانتظام. ومع ذلك، فإن معرفة أفضل الأوقات لتناول الطعام يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نجاحك في تحقيق هدفك. وفقًا لأخصائية التغذية ميليسا متري، فإن جسمك عادة ما يهضم الطعام بشكل أكثر إنتاجية خلال الجزء الأول من اليوم، مما يساعد على استخدام الطعام للطاقة بدلاً من تخزينه كدهون.

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أفضل الأوقات لتناول الطعام

أظهرت دراسة بحثية حديثة أن تناول الطعام بين الساعة 7 صباحًا و 3 مساءً يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أكثر فعالية، بالإضافة إلى التحكم في ضغط الدم وتحسين الحالة المزاجية. بينما ينصح العديد من الخبراء بعدم تناول الطعام بعد الساعة 8:00 مساءً، تشير متري إلى أنه بدلاً من التركيز على وقت توقف محدد، يُفضل تناول معظم السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم.

من المثالي أن تحدد نافذة لتناول الطعام بين 8 صباحًا و 8 مساءً، مع الصيام لمدة 12 ساعة على الأقل، مما يمنح جسمك وعملية الأيض قسطًا من الراحة ويعزز من فعالية حرق الدهون.



أهمية تناول وجبة الإفطار

إحدى الطرق الفعّالة لفقدان الوزن هي تناول وجبة إفطار غنية بالسعرات الحرارية، خاصة البروتين. وفقًا للبحوث، يمكن أن يساعدك تناول البروتين في الصباح على تنظيم هرمونات الجوع والشهية، ما يؤدي إلى تقليل إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها في وقت لاحق من اليوم. علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أننا نحرق سعرات حرارية أكثر بعد الإفطار مقارنة بعد العشاء، مما يعزز أهمية تناول معظم السعرات الحرارية في الصباح.



اختيارات غذائية غنية بالبروتين

للحصول على أفضل فائدة، يمكنك تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين مثل عجة البيض مع جزء من الفاكهة والزبادي اليوناني. لا يقتصر الأمر على الإفطار فقط، بل من المهم أيضًا تضمين مصادر غنية بالبروتين في باقي الوجبات، مثل البذور والمكسرات والعدس والفول ومنتجات الألبان قليلة الدسم.



خلاصة

بتناول معظم السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم والتركيز على البروتين في وجبة الإفطار، يمكنك تحسين نتائج رحلة إنقاص الوزن. لذا، حاول التزام بهذه النصائح لتجعل جسمك أكثر كفاءة في حرق الدهون وتعزيز صحة الأيض بشكل عام.