لترطيب الجسم في الصيف.. اليكم هذه المعلومات

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة ووصول موجات الحر إلى ذروتها، يحذر خبراء الصحة من أن كثيرًا من الناس لا يشربون كميات كافية من السوائل، ما يعرضهم لخطر الجفاف دون أن يشعروا بذلك.

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الجفاف لا ينتظر العطش

الدكتورة كارا تاوبمان، مديرة الطوارئ بمستشفيات مدينة نيويورك في هارلم، قالت إن "الكثير من الناس يجهلون حاجتهم الحقيقية للسوائل"، مشددة على ضرورة شرب الماء بانتظام وليس فقط عند الشعور بالعطش.

واتفقت معها د. راخي خانا، أخصائية أمراض الكلى، مؤكدة أن العطش "آلية فطرية قوية"، لكن ينبغي دعمها بشرب مستمر خلال اليوم.



ما الكمية المناسبة؟

تشير الأكاديميات الوطنية للعلوم إلى أن النساء بحاجة إلى 2.7 لتر (نحو 11 كوبًا) من السوائل يوميًا، والرجال إلى 3.7 لتر (نحو 15 كوبًا). لكن هذه الكمية قد تزيد في حالات الحرارة المرتفعة، أو ممارسة الرياضة، أو العمل في الهواء الطلق.



ماذا عن مشروبات الإلكتروليت؟

أوضح البروفيسور كريج كراندال، من جامعة تكساس، أن في حالات التعرق الشديد لفترات طويلة، مثل العمل في مواقع البناء أو ممارسة رياضة عنيفة، يكون من الأفضل استخدام مشروبات رياضية تحتوي على الإلكتروليتات لتعويض ما يُفقد من أملاح ومعادن.

وأكد أن الاعتماد فقط على الماء في هذه الحالات قد يؤدي إلى نقص صوديوم الدم، وهي حالة خطيرة تؤثر على الوعي وتسبب الغثيان والضعف العضلي.



الأطعمة التي ترطّب الجسم

ذكر الخبراء أن هناك أطعمة غنية بالماء تُسهم في الترطيب، مثل:

الخيار

البطيخ

البندورة

الفراولة

الخس



ويحصل الإنسان من الطعام على نحو 20% من السوائل اليومية، وهي وسيلة طبيعية ومغذية لدعم الترطيب، خصوصًا إذا تم تناولها مع القليل من الملح أو إضافتها للماء لإضفاء نكهة.

مشروبات يُفضل تجنبها

أشارت كل من تاوبمان وخانا إلى أن المشروبات السكرية والمليئة بالكافيين (مثل مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية) قد تؤدي إلى زيادة الجفاف، رغم أنها تحتوي على سوائل.



لكن القهوة والشاي باعتدال قد لا تكون مضرة بالضرورة، بشرط عدم الإفراط في السكر أو الاعتماد عليها كمصدر وحيد للسوائل.



خلاصة:

اشرب الماء بانتظام، وليس فقط عند العطش.

زد من السوائل إذا كنت تعمل أو تتعرق كثيرًا.

تناول أطعمة غنية بالماء لدعم الترطيب.

احذر من الاعتماد على المشروبات السكرية أو المنبّهات.

استخدم مشروبات إلكتروليت إذا كنت تتعرق لفترة طويلة أو تعاني من الإسهال أو القيء.



الصيف لا يرحم، والترطيب الواعي يمكن أن يُنقذ صحتك.