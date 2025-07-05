لترطيب الكبد.. 4 فواكه احرص على تناولها يوميا

كما تساعد البابايا عبر إنزيم البابين والفلافونويدات في إزالة السموم، والرمان يمتاز بقدرته على تطهير الكلى وتقليل الالتهابات بفضل مضادات الأكسدة القوية. وينصح الخبراء باتباع نظام غذائي غني بهذه الفواكه لتعزيز صحة الكبد والكلى والحفاظ على التوازن الطبيعي للجسم.
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