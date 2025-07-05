السبت 2025-07-05 03:17 م
 

لترطيب الكبد.. 4 فواكه احرص على تناولها يوميا

لا لا
تعبيرية
 
السبت، 05-07-2025 02:05 م

الوكيل الإخباري-   يعمل جسم الإنسان باستمرار على تنقية نفسه من السموم عبر أعضاء حيوية مثل الكبد والكلى، لكن نمط الحياة العصري قد يُرهق هذه الأجهزة ويضعف كفاءتها. وتبرز الفواكه الطبيعية كوسيلة فعالة وآمنة لدعم هذه الأعضاء الحيوية. فالبطيخ، على سبيل المثال، يروّي الكبد وينظفه من السموم بفضل خواصه المدرّة للبول ومكوناته المفيدة كالسيترولين، بينما يعزز العنب من ترطيب الكبد ويحمي الكلى بفضل مضادات الأكسدة التي يحتويها.

اضافة اعلان


كما تساعد البابايا عبر إنزيم البابين والفلافونويدات في إزالة السموم، والرمان يمتاز بقدرته على تطهير الكلى وتقليل الالتهابات بفضل مضادات الأكسدة القوية. وينصح الخبراء باتباع نظام غذائي غني بهذه الفواكه لتعزيز صحة الكبد والكلى والحفاظ على التوازن الطبيعي للجسم.

 

الوطن  

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لال

فيديو منوع دعاء صباح يوم عاشوراء لتفريج الكرب والهم وقضاء الحوائج

لىتفلت

تكنولوجيا يوتيوب يعلن عن تحديثات جديدة كشرط لتحقيق الدخل

سمو الأمير فيصل بن الحسين

أخبار محلية الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

تعبيرية

أخبار محلية توزيع الكهرباء: خطأ مقاول يتسبب في انقطاع التيار عن محطة الزارة ماعين

بلا

تكنولوجيا لتتبع الرحلات الجوية دون تطبيقات أو إنترنت.. ميزة جديدة من آيفون

غزة

فلسطين استشهاد 70 فلسطينياً وإصابة 332 في قطاع غزة

العقبة: ضبط محاولة أشخاص بينهم نائب تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المحظورة

أخبار محلية العقبة: ضبط محاولة أشخاص بينهم نائب تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المحظور

عتى

طب وصحة اشتهاء الملح بكثرة- علام يدل؟



 
 





الأكثر مشاهدة