لتطهير قولونك- 5 توابل أضفها لنظامك الغذائي

توابل لتطهير القولون
1- الكركم
يتميز الكركم باحتوائه على نسبة عالية من مادة الكركمين، التي تساهم في تقليل التهابات القولون، عن طريق تثبيط إنتاج السيتوكينات الالتهابية، بحسب دراسة أجريت عام 2021، منشورة في مجلة تصميم الأدوية وتطويرها وعلاجها.
2- الزنجبيل
يساعد الزنجبيل على تخفيف انتفاخ البطن والغازات عن طريق زيادة إنتاج الإنزيمات الهضمية، فضلًا عن احتوائه على الجينجيرول والشوجول، وهما مركبان يحميان القولون، بفضل خصائصهما المضادة للالتهابات.
تشتهر القرفة بقدرتها على تنظيم مستويات سكر الدم، لكنها تساعد أيضًا على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، بما في ذلك القولون، لأنها فعالة في إنتاج الإنزيمات الهضمية.
علاوة على ذلك، تحتوي القرفة على مركب يدعى سينامالديهيد، يساهم في تحسين الميكروبيوم المعوي ومكافحة الالتهابات.
4- الزعتر
يساهم الزعتر في تعزيز صحة البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي وطرد الغازات، بالإضافة إلى محتواه العالي من الكارفاكرول والثيمول، وهما مركبان ثبت أنهما يساعدان على تهدئة التهاب الأمعاء.
5- الكمون
يلعب الكمون دورًا كبيرًا في تخفيف الإمساك، ومن ثم تنظيف القولون من الفضلات العالقة به، نظرًا لقدرته على زيادة إنتاج الإنزيمات للهضمية وتقليل الانتفاخ.
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