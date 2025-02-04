لحرق الدهون- تناول هذه الأطعمة بجانب البيض في وجبة الإفطار

الوكيل الإخباري- يعتبر البيض من الأطعمة التي تساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم، ولكن هل تناول بيضتين في وجبة الإفطار يكفي لتحقيق هذا الهدف؟

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هل تناول بيضتين في وجبة الإفطار يكفي لحرق الدهون؟

يلعب البيض دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن، بفضل محتواه العالي من البروتين، الذي يحفز الجسم على حرق المزيد من الدهون عن طريق:-

زيادة الشعور بالشبع.

- تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

- ضبط مستويات سكر الدم.

ولكن لا يمكن الاكتفاء بتناول بيضتين في وجبة الإفطار، لرفع معدل حرق الدهون، لأن نسبة البروتين الموجودة في هذه الكمية من البيض تتراوح بين 12 و14 جرامًا، وهي أقل من احتياجات الجسم لكل وجبة.وتتراوح نسبة البروتين التي يحتاجها الجسم لحرق الدهون المخزنة به بين 25 و35 جرامًا لكل وحبة.لحساب السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك في اليوم لفقدان الوزن.علاوة على ذلك، يصعب الشعور بالشبع حتى الوجبة التالية والحفاظ على طاقة الجسم عند الإفطار على بيضتين فقط، لافتقاد البيض لبعض العناصر الغذائية الهامة، مثل الألياف الغذائية والكربوهيدرات.