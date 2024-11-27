لحماية القولون.. تناول هذه المشروبات بعد شوربة العدس

الوكيل الإخباري- لا خلاف على القيمة الغذائية العالية التي تتميز بها شوربة العدس، ولكن هناك فئات ممنوعة من تناولها لاعتبارات صحية، مثل مرضى القولون العصبي، حسبما ذكر الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية في مصر .



وأضاف جمال أن شوربة العدس من الأطعمة الشتوية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.



ومع ذلك، أوضح أن شوربة العدس تتسبب في تهيج القولون العصبي، خاصةً عند تناولها بكميات كبيرة، ويرجع السبب إلى الكربوهيدرات المخمرة الموجودة بها.



وأكد أخصائي التغذية العلاجية أن الكربوهيدرات المخمرة في شوربة العدس تتسبب في تفاقم بعض أعراض القولون العصبي، مثل تقلصات المعدة والإمساك وانتفاخ البطن والغازات.



مشروبات تمنع تهيج القولون بعد شوربة العدس

وكشف جمال أن مرضى القولون العصبي يمكنهم تفادي الاضطرابات الهضمية الناتجة عن شوربة العدس، عن طريق احتساء بعض المشروبات بعد تناولها مباشرة.



وأشار إلى أن من أبرز المشروبات التي تمنع تهيج القولون بعد تناول شوربة العدس:

النعناع.

الشاي الأخضر.

المرمية.

الينسون.

البابونج.

الكمون.

الشمر.

الزنجبيل.

الكراوية.

الزعتر.

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واختتم حديثه بمناشدة مرضى القولون العصبي بتناول هذه المشروبات دون تحليتها بالسكر الأبيض، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، مع ضرورة الابتعاد عن الشاي والقهوة والإقلاع عن التدخين.