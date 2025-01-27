لخسارة الوزن.. أيهما أفضل: البيضة كاملة أم بياضها فقط؟

الوكيل الإخباري- يعتبر البروتين من العناصر الأساسية لصحة الجسم، ويلعب دورًا حاسمًا في نموه ودعمه المناعي. البيض هو مصدر غني بالبروتين، ولكن السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو: أيهما أفضل، البيض الكامل أم بياض البيض؟

اضافة اعلان



فوائد البيض الكامل: البيض الكامل يحتوي على جميع العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامينات A و D و E و B12، إضافة إلى الكولين الذي يعزز صحة الدماغ والتمثيل الغذائي. كما يحتوي على دهون صحية تعزز صحة العين وتحمي من الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر. رغم المخاوف بشأن الكوليسترول، تشير الأبحاث إلى أن تناول البيض باعتدال قد يكون جزءًا من نظام غذائي صحي للقلب.

البيضة الكاملة مقابل بياض البيض:

محتوى البروتين: بياض البيض يحتوي على حوالي 3.6 غرام من البروتين مع قليل من الدهون، أما البيضة الكاملة تحتوي على حوالي 6 غرامات من البروتين نصفها من الصفار.

السعرات الحرارية والدهون: بياض البيض قليل السعرات الحرارية (حوالي 17 سعرة) وخالي من الدهون، بينما البيضة الكاملة تحتوي على دهون صحية وفيتامينات أساسية.

الفيتامينات والمعادن: البيضة الكاملة غنية بالفيتامينات (A و D و E و B12) والمعادن مثل الحديد والفوسفور، إضافة إلى الكولين في صفار البيض الذي يعزز صحة الدماغ.

أيهما الأفضل؟

لأنظمة غذائية منخفضة السعرات: بياض البيض هو الخيار الأفضل نظرًا لاحتوائه على بروتين نقي دون دهون.

للنظام الغذائي المتوازن: البيضة الكاملة توفر العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم بشكل كامل