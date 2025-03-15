لخفض الكوليسترول- 6 مشروبات تناولها في رمضان

الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات أكسدة تسمى "الكاتيكينات"، التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار.
حليب الصويا: فعال في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يساعد في خفض الكوليسترول الضار.
حليب الشوفان: يحتوي على ألياف البيتا الجلوكان التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار ومنع امتصاصه من الطعام.
عصير الطماطم: يحتوي على مركب الليكوبين الذي يساعد في خفض الكوليسترول الضار وتحسين مستويات الدهون في الدم.
عصير التوت: غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في خفض الكوليسترول الضار وحماية القلب.
الكاكاو: يحتوي على "الفلافانول"، وهي مضادات أكسدة تساهم في تحسين مستويات الكوليسترول وصحة الأوعية الدموية.
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