لخفض الكوليسترول- 6 مشروبات تناولها في رمضان

الوكيل الإخباري- تعتبر المشروبات التي تساعد في خفض الكوليسترول مفيدة خلال شهر رمضان لأنها تساهم في تحسين الصحة العامة ودعم وظائف القلب والأوعية الدموية.

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إليك بعض المشروبات التي يمكن تناولها خلال الشهر الكريم:

الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات أكسدة تسمى "الكاتيكينات"، التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

حليب الصويا: فعال في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يساعد في خفض الكوليسترول الضار.

حليب الشوفان: يحتوي على ألياف البيتا الجلوكان التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار ومنع امتصاصه من الطعام.

عصير الطماطم: يحتوي على مركب الليكوبين الذي يساعد في خفض الكوليسترول الضار وتحسين مستويات الدهون في الدم.

عصير التوت: غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في خفض الكوليسترول الضار وحماية القلب.

الكاكاو: يحتوي على "الفلافانول"، وهي مضادات أكسدة تساهم في تحسين مستويات الكوليسترول وصحة الأوعية الدموية.

هذه المشروبات يمكن أن تكون جزءًا من روتينك اليومي في رمضان لخفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب.



