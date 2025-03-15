 
السبت 2025-03-15 11:38 ص
 




            

        








    

        

        

            لخفض الكوليسترول- 6 مشروبات تناولها في رمضان
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        السبت، 15-03-2025
    
    
        11:28 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  تعتبر المشروبات التي تساعد في خفض الكوليسترول مفيدة خلال شهر رمضان لأنها تساهم في تحسين الصحة العامة ودعم وظائف القلب والأوعية الدموية. 
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إليك بعض المشروبات التي يمكن تناولها خلال الشهر الكريم:
الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات أكسدة تسمى "الكاتيكينات"، التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار.
حليب الصويا: فعال في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يساعد في خفض الكوليسترول الضار.
حليب الشوفان: يحتوي على ألياف البيتا الجلوكان التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار ومنع امتصاصه من الطعام.
عصير الطماطم: يحتوي على مركب الليكوبين الذي يساعد في خفض الكوليسترول الضار وتحسين مستويات الدهون في الدم.
عصير التوت: غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في خفض الكوليسترول الضار وحماية القلب.
الكاكاو: يحتوي على "الفلافانول"، وهي مضادات أكسدة تساهم في تحسين مستويات الكوليسترول وصحة الأوعية الدموية.
 
هذه المشروبات يمكن أن تكون جزءًا من روتينك اليومي في رمضان لخفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب.

 الكونسلتو 









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            لخفض الكوليسترول- 6 مشروبات تناولها في رمضان
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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