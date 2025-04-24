لرحلة مريحة- تجنب هذه الأطعمة والمشروبات قبل ركوب الطائرة

الوكيل الإخباري- إذا كنت تخطط لرحلة جوية، فعليك الانتباه جيدًا لما تتناوله قبل الصعود إلى الطائرة، إذ أن بعض الأطعمة والمشروبات قد تسبب انزعاجًا في الجهاز الهضمي، ما قد يحوّل الرحلة إلى تجربة غير مريحة.

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في تقرير نشره موقع "Economic Times"، استعرض أبرز الأطعمة والمشروبات التي يُنصح بتجنبها قبل السفر بالطائرة، وذلك لتقليل فرص الشعور بالانتفاخ أو الغثيان أثناء الرحلة.



أبرز الأطعمة والمشروبات الممنوعة قبل السفر:

🔸 الخضروات الصليبية:

مثل البروكلي والقرنبيط، إذ تزيد من إنتاج الغازات في الأمعاء، وتؤدي إلى انتفاخ البطن، وهو أمر يتفاقم تحت تأثير الضغط الجوي المرتفع في الطائرة.

🔸 البقوليات:

كالفاصوليا والعدس، لاحتوائها على كميات كبيرة من الألياف والكربوهيدرات المعقدة، مما يعزز التخمّر في الأمعاء ويؤدي إلى الغازات.

🔸 المشروبات الغازية:

تناولها قبل الإقلاع يسبب الانتفاخ والتجشؤ، نتيجة الغازات التي تحتوي عليها.

🔸 الأطعمة الدسمة:

تسبب بطء الهضم وزيادة خطر الارتجاع، كما تعزز الشعور بالخمول والغثيان، خاصة خلال الرحلات الطويلة.

🔸 العلكة الخالية من السكر:

تحتوي على السوربيتول، وهو من الكحوليات السكرية التي تؤدي إلى انتفاخ البطن والغازات.

🔸 الثوم والبصل:

إلى جانب تأثيرهما على المعدة، فإنهما يسببان رائحة فم كريهة قد تكون مزعجة في المساحات الضيقة داخل الطائرة.

🔸 الأطعمة الحارة:

تزيد من احتمالية حرقة المعدة والارتجاع المريئي، خصوصًا أثناء الجلوس لفترات طويلة في وضع مستقيم.



نصيحة للمسافرين:

من الأفضل تناول وجبة خفيفة ومتوازنة قبل السفر، تحتوي على القليل من الدهون، مع تجنب الأطعمة التي تُعرف بأنها تسبب الغازات أو الحموضة، لضمان رحلة أكثر راحة.

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