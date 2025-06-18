لطلاب الثانوية العامة.. وصفة صحية لتحسين صحة الدماغ

🧠 مكونات تعزز الدماغ والوظائف المعرفية
تتكون الوصفة من الجوز، وزيت الزيتون، والثوم، وهي مكونات غنية بأحماض أوميجا 3 وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، المعروف بدوره في دعم الذاكرة، وحماية الخلايا العصبية، وتقليل الالتهابات، ما يجعلها مفيدة جدًا للتركيز أثناء فترة الامتحانات.
👨🍳 طريقة التحضير:
2 كوب من الجوز (مفروم قليلًا)
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة مسحوق ثوم
1 ملعقة صغيرة ملح البحر
طريقة التحضير:
يُسخَّن زيت الزيتون مع مسحوق الثوم وملح البحر، ثم يُضاف الجوز وتُخفض الحرارة. يُترك الخليط ليبرد، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة يوميًا.
ينصح الخبراء بتناول هذه الوصفة بانتظام خلال فترة الامتحانات لدعم الأداء الذهني والتركيز.
-
أخبار متعلقة
-
ماذا يحدث للكبد عند شرب القهوة يوميا؟
-
طريقة طبيعية تقضي على الأرق في غضون 24 ساعة
-
أغذية تحمينا من كسور العظام عند الشيخوخة
-
أعراض غير واضحة لورم الدماغ
-
زيت عباد الشمس.. فوائد مخفية وخرافات شائعة
-
احذرها.. أخطاء شائعة في استخدام واقي الشمس
-
اكتشاف غير متوقع.. أدوية "تحسن المزاج" قد تحارب السرطان
-
هل استحمامك بالماء الساخن مهدِّد لحياتك؟ طبيب ألماني يحذر