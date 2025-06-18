الأربعاء 2025-06-18 02:16 م
 

لطلاب الثانوية العامة.. وصفة صحية لتحسين صحة الدماغ

لغا
تعبيرية
 
الأربعاء، 18-06-2025 01:20 م

الوكيل الإخباري-   مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، يبحث كثير من الطلاب عن طرق طبيعية لتعزيز التركيز والذاكرة. وفي هذا السياق، استعرض موقع The Health Site وصفة غذائية بسيطة يمكن تحضيرها في المنزل، تساهم في تحسين صحة الدماغ والدعم الإدراكي.

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🧠 مكونات تعزز الدماغ والوظائف المعرفية
تتكون الوصفة من الجوز، وزيت الزيتون، والثوم، وهي مكونات غنية بأحماض أوميجا 3 وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، المعروف بدوره في دعم الذاكرة، وحماية الخلايا العصبية، وتقليل الالتهابات، ما يجعلها مفيدة جدًا للتركيز أثناء فترة الامتحانات.


👨‍🍳 طريقة التحضير:
2 كوب من الجوز (مفروم قليلًا)
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة مسحوق ثوم
1 ملعقة صغيرة ملح البحر


طريقة التحضير:
يُسخَّن زيت الزيتون مع مسحوق الثوم وملح البحر، ثم يُضاف الجوز وتُخفض الحرارة. يُترك الخليط ليبرد، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة يوميًا.


ينصح الخبراء بتناول هذه الوصفة بانتظام خلال فترة الامتحانات لدعم الأداء الذهني والتركيز.

 

الكونسلتو 

 
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