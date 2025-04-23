الأربعاء 2025-04-23 11:44 ص
 

لعشاق الحلويات- إليك أسوأ وقت لتناولها في اليوم

لارل
تعبيرية
 
الأربعاء، 23-04-2025 10:23 ص

الوكيل الإخباري- لا يخفى على أحد أن الحلويات تُعد من الأطعمة المحببة لدى الكثيرين، إلا أن تناولها في أوقات معينة من اليوم قد يزيد من أضرارها على الصحة. وبحسب ما نقله موقع "Onlymyhealth"، فإن تناول الحلويات في وقت متأخر من الليل يُعد الأسوأ لصحة الجسم، وخاصة لمستويات السكر في الدم.

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وأوضح التقرير أن الحلويات تحتوي على نسب عالية من السكريات ومؤشر جلايسيمي مرتفع، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم عند تناولها ليلًا، خاصة إذا جاءت بعد وجبة عشاء غنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات. ويُحذّر الخبراء من أن تناول السكريات في هذا الوقت قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن، نتيجة انخفاض معدل حرق السعرات الحرارية خلال الليل وتحوّل السكر إلى دهون مخزّنة في الجسم.


وفي المقابل، يُنصح بتناول الحلويات في أوقات محددة لتقليل أضرارها والاستفادة من طاقتها. وأفضل هذه الأوقات، وفقًا للتقرير، تكون قبل ممارسة التمارين الرياضية بـ 30 إلى 45 دقيقة، أو في منتصف النهار، حيث يكون الجسم أكثر قدرة على استخدام السكريات كمصدر للطاقة بدلًا من تخزينها.


ويحذر الأطباء من الإفراط في تناول الحلويات، لما لها من آثار سلبية تشمل: السمنة، الكبد الدهني، السكري من النوع الثاني، تسوس الأسنان، التعب المزمن، التقلبات المزاجية، والانتفاخ.


الكمية الآمنة من السكر يوميًا
ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، تختلف الكمية الآمنة من السكر المضاف يوميًا بحسب الجنس:
الرجال: لا تتجاوز 9 ملاعق صغيرة (ما يعادل 36 جرامًا أو 150 سعرة حرارية).
النساء: لا تتجاوز 6 ملاعق صغيرة (ما يعادل 25 جرامًا أو 100 سعرة حرارية).

 

الكونسلتو  

 
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