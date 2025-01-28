لعشاق القهوة.. احذروا هذه الطريقة في تحضيرها قد تضر بصحة قلبكم

الوكيل الإخباري- لا يستطيع الكثير من الأشخاص تخيل بدء يومهم دون تناول كوب واحد على الأقل من القهوة، حتى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من روتينهم الصباحي. ولكن، هل يمكن للقهوة أن تكون مفيدة للقلب؟

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القهوة وصحة القلب

تعتبر القهوة السوداء (دون إضافات) موضوعًا مثيرًا للبحث، حيث أظهرت الدراسات العلمية نتائج متنوعة. في بعض الدراسات، تم ربط القهوة بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر تصلب الشرايين، وهما عاملان ضاران لصحة القلب. ومع ذلك، أظهرت دراسات أخرى أن تناول القهوة بشكل معتدل قد يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، وتقليل مستويات الكوليسترول، وتحسين بعض عوامل الخطر الأخرى المرتبطة بصحة القلب.



الدكتور إيدو باز، اختصاصي أمراض القلب، يوضح أن تناول القهوة بشكل معتدل يمكن أن يعود بفوائد على صحة القلب، ويؤكد على ضرورة عدم تجاوز كوب واحد يوميًا.



أسوأ أنواع القهوة لصحة القلب

بينما قد تكون القهوة السوداء مفيدة إذا تم تناولها باعتدال، يشدد الأطباء على أن طريقة تحضير القهوة تلعب دورًا كبيرًا في تأثيرها على صحة القلب. القهوة المحلاة بالسكر، مثل الكراميل ماكياتو أو الفرابوتشينو، يمكن أن تكون ضارة جدًا. هذه المشروبات تحتوي على سعرات حرارية عالية وكميات كبيرة من السكر والدهون غير الصحية، مما قد يفسد أي فوائد محتملة.



كما أن القهوة المعبأة الجاهزة للشرب تحتوي غالبًا على كميات ضخمة من السكر، مما يزيد من المخاطر الصحية. يوضح الدكتور باز أن السكر المضاف يمكن أن يسبب تلف الأوعية الدموية، ويزيد من تراكم اللويحات داخل الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



الختام

إذا كنت من محبي القهوة، تأكد من تناولها باعتدال. يفضل أن تكون القهوة سوداء دون إضافات لتجنب الآثار السلبية للسكر. القهوة قد تحمل فوائد صحية إذا تم تناولها بالطريقة الصحيحة، ولكن الحذر من المشروبات المحلاة مهم جدًا لحماية قلبك وصحتك بشكل عام.