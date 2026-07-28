لعشاق القهوة.. اليكم كمية القهوة التي يُنصح بتناولها

09:29 م

الوكيل الإخباري- رغم انتشار الكافيين وشعبيته الواسعة، لا تزال آثاره الصحية محل نقاش بين الخبراء، إذ يتساءل كثيرون عما إذا كانت عاداتهم اليومية في شرب القهوة قد تؤثر سلبًا على صحتهم. اضافة اعلان





وبحسب تقرير نشره موقع Inc.com، أكدت جمعية القلب الأميركية إمكانية الاستمتاع بالقهوة ضمن حدود معتدلة، مشيرة إلى أن تناولها قد يمنح الشعور بالنشاط والحيوية، رغم تحذيرات بعض خبراء النوم من أن الكافيين قد يؤثر على جودة النوم لدى بعض الأشخاص.



وأشار التقرير إلى أن الإفراط في تناول الكافيين قد يرتبط بزيادة التوتر والقلق وسرعة الانفعال لدى بعض الأشخاص، كما قد يؤثر في السلوكيات اليومية. في المقابل، أظهرت دراسات أخرى أن القهوة قد تحمل فوائد صحية بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة، وربطتها بعض الأبحاث بدعم صحة الدماغ وتقليل مخاطر بعض أمراض القلب.



ما الكمية المناسبة من القهوة؟



أوضحت جمعية القلب الأميركية، بعد مراجعة الأدلة العلمية المتاحة، أن استهلاك ما يصل إلى 400 ملغ من الكافيين يوميًا يعد آمنًا بشكل عام لمعظم البالغين، وهو ما يعادل نحو خمسة فناجين من القهوة المحتوية على الكافيين بسعة 8 أونصات لكل فنجان.



وأضافت الجمعية أن هذا المستوى من الاستهلاك قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك قصور القلب وأمراض القلب والسكتة الدماغية لدى بعض الأشخاص.



ويؤكد الخبراء أن تأثير القهوة يختلف من شخص لآخر، لذلك يُنصح بمراقبة استجابة الجسم لها وتجنب الإفراط في تناولها، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين أو اضطرابات النوم.







