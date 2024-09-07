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لعشاق الكافيين.. تعرفوا على الحد الذي يعرض قلوبكم للخطر

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 07-09-2024 02:28 م

الوكيل الإخباري-   كثرت الأقاويل عن فوائد ومضار القهوة، حيث تظهر العديد من الدراسات والنصائح العلمية الخاصة بالعدد الأمثل من فناجين القهوة التي لا يجب أن نتخطاها، حتى لا تصبح القهوة مضرة.

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وفي هذا الصدد، أثبتت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من 400 ملغرام من الكافيين يوميا (وهو ما يعادل شرب 4 أكواب من القهوة أو مشروبين للطاقة أو 10 علب من الصودا)، لديهم خطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك رغم أنهم يتمتعون بصحة جيدة، وفقا لما ذكرت موقع "هيلث" Health الطبي.

وبحسب الدراسة، فإن المشاركين فيها، الذين تناولوا ذلك القدر من الكافيين بشكل شبه يومي، كانوا أكثر عرضة لارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم بمرور الوقت، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

وأوضح أخصائي أمراض القلب في "معهد نورتون للقلب والأوعية الدموية" جيسون هوبر: "بشكل عام، فإن ارتفاع ضغط الدم المزمن هو عامل خطر لأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل، مثل النوبة القلبية أو قصور القلب أو السكتة الدماغية".
وقد حلل الباحثون بيانات مجموعة من 92 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا، وكان ضغط دمهم طبيعيًا.
وكان ما يقرب من 20% من المشاركين يشربون ما لا يقل عن 400 ملغرام من الكافيين يوميًا، وهو ما يعادل شرب 4 أكواب من القهوة أو مشروبين للطاقة أو 10 علب من الصودا، كما أسلفنا.
وأظهر استهلاك هذا القدر من الكافيين تأثيرًا كبيرًا على الجهاز العصبي اللا إرادي للمشاركين، ما يرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم بمرور الوقت.
وكانت النتائج أكثر خطورة بين أولئك الذين شربوا باستمرار أكثر من 600 ملغرام من الكافيين في يوم واحد، إذ كان لدى هؤلاء المشاركين معدل ضربات قلب مرتفع بشكل ملحوظ (100 نبضة في الدقيقة) وضغط دم (140/90 ملم زئبق، حيث 120/80 ملم زئبق هو المعدل الطبيعي).

 
gnews

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