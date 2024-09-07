لعشاق الكافيين.. تعرفوا على الحد الذي يعرض قلوبكم للخطر

وفي هذا الصدد، أثبتت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من 400 ملغرام من الكافيين يوميا (وهو ما يعادل شرب 4 أكواب من القهوة أو مشروبين للطاقة أو 10 علب من الصودا)، لديهم خطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك رغم أنهم يتمتعون بصحة جيدة، وفقا لما ذكرت موقع "هيلث" Health الطبي.
وبحسب الدراسة، فإن المشاركين فيها، الذين تناولوا ذلك القدر من الكافيين بشكل شبه يومي، كانوا أكثر عرضة لارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم بمرور الوقت، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
وقد حلل الباحثون بيانات مجموعة من 92 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا، وكان ضغط دمهم طبيعيًا.
وكان ما يقرب من 20% من المشاركين يشربون ما لا يقل عن 400 ملغرام من الكافيين يوميًا، وهو ما يعادل شرب 4 أكواب من القهوة أو مشروبين للطاقة أو 10 علب من الصودا، كما أسلفنا.
وأظهر استهلاك هذا القدر من الكافيين تأثيرًا كبيرًا على الجهاز العصبي اللا إرادي للمشاركين، ما يرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم بمرور الوقت.
وكانت النتائج أكثر خطورة بين أولئك الذين شربوا باستمرار أكثر من 600 ملغرام من الكافيين في يوم واحد، إذ كان لدى هؤلاء المشاركين معدل ضربات قلب مرتفع بشكل ملحوظ (100 نبضة في الدقيقة) وضغط دم (140/90 ملم زئبق، حيث 120/80 ملم زئبق هو المعدل الطبيعي).
-
أخبار متعلقة
-
إرشادات ضرورية بعد استئصال الغدة الدرقية
-
عقار ربو يحقق نتائج واعدة في علاج أمراض الرئة المزمنة
-
متى يشير ألم اليد للاصابة بمشكلة قلبية؟
-
الجلوس طويلاً.. مرض العصر
-
هل المستكة تقتل جرثومة المعدة؟
-
عادات يجب أن تتوقف عنها بعد الـ40
-
فيروس قاتل يصيب المخ يرعب أمريكا.. ما علاماته؟
-
تحذير: عواقب وخيمة لطقطقة الرقبة