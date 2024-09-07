لعشاق الكافيين.. تعرفوا على الحد الذي يعرض قلوبكم للخطر

الوكيل الإخباري- كثرت الأقاويل عن فوائد ومضار القهوة، حيث تظهر العديد من الدراسات والنصائح العلمية الخاصة بالعدد الأمثل من فناجين القهوة التي لا يجب أن نتخطاها، حتى لا تصبح القهوة مضرة.

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وفي هذا الصدد، أثبتت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من 400 ملغرام من الكافيين يوميا (وهو ما يعادل شرب 4 أكواب من القهوة أو مشروبين للطاقة أو 10 علب من الصودا)، لديهم خطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك رغم أنهم يتمتعون بصحة جيدة، وفقا لما ذكرت موقع "هيلث" Health الطبي.



وبحسب الدراسة، فإن المشاركين فيها، الذين تناولوا ذلك القدر من الكافيين بشكل شبه يومي، كانوا أكثر عرضة لارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم بمرور الوقت، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.