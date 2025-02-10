لعشاق اللوز- 6 أطعمة يمنع تناولها معه

الوكيل الإخباري- إذا كنت معتادًا على تناول اللوز بجانب بعض الأطعمة، يجب أن تكون على دراية بأن هناك أكلات من الأفضل عدم دمجها معه، لضمان الاستفادة من قيمته الغذائية والحفاظ على صحة الجسم.



أطعمة ممنوعة مع اللوز

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1- الفواكه الحمضية

تناول اللوز بجانب الفواكه الحمضية، مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، يسبب انتفاخ البطن والغازات وآلام المعدة، لأن الحمضيات تتسبب في إبطاء هضمه.وتحتوي الفواكه الحمضية على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يتداخل مع امتصاص الجسم لبعض المعادن المتوفر في اللوز، مثل الكالسيوم.

2- منتجات الألبان

من الأفضل عدم تناول اللوز مع منتجات الألبان، ويرجع ذلك للأسباب التالية:- يواجه الجهاز الهضمي صعوبة كبيرة في هضم منتجات الألبان مع اللوز.- تحتوي منتجات الألبان على الكازين، وهو بروتين يتداخل مع امتصاص الجسم لبعض معادن اللوز، مثل الحديد والماغنسيوم.- تناول اللوز مع منتجات الألبان يزيد من إنتاج المخاط، مما يسبب الاحتقان.قد يهمك: هل يساعد تناول اللوز ليًلا في تحسين جودة النوم؟

3- الأطعمة الغنية بالأكسالات

يحتوي اللوز على الأكسالات. لذلك يزداد خطر الإصابة بحصوات الكلى عند تناوله مع الأطعمة الغنية بها أيضًا، مثل السبانخ والبطاطا الحلوة والبنجر.

4- الحلويات

تشهد عملية التمثيل الغذائي اضطرابًا كبيرًا عند تناول اللوز مع الحلويات، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات سكر الدم، مما يؤدي إلى زيادة الوزن

5- الأطعمة المملحة

تنخفض فوائد اللوز للقلب عند تناوله بجانب الأطعمة المملحة، مثل رقائق البطاطس، لأن الملح يتسبب في ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل بالجسم.

6- منتجات الصويا