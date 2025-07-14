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لعلاج الصلع الوراثي.. سكر طبيعي في الجسم قد يكون الحل

خنه
تعبيرية
 
الإثنين، 14-07-2025 01:32 م

الوكيل الإخباري-   اكتشف باحثون من جامعتي شيفيلد وكومساتس علاجًا جديدًا للصلع الوراثي يعتمد على سكر طبيعي يُدعى "الديوكسيريبوز"، وهو مكون من الحمض النووي.

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أبرز النتائج:
عند تطبيق جل يحتوي على الديوكسيريبوز على فئران تعاني من الصلع، لاحظ العلماء نموًا أسرع وأكثف للشعر.
أظهر الجل فعالية تصل إلى 90%، مماثلة للمينوكسيديل، وبدون آثار جانبية تُذكر.
يعمل السكر على زيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر وتحفيز نمو شعر جديد.


أهمية الاكتشاف:
قد يمثل هذا العلاج خيارًا طبيعيًا وآمنًا لملايين المصابين بالصلع، خاصة من لا يستجيبون للعلاجات التقليدية.


البحث لا يزال في مراحله الأولى، لكنه يبشر بثورة محتملة في علاج تساقط الشعر.

 

لبنان 24

 
 
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