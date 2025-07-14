لعلاج الصلع الوراثي.. سكر طبيعي في الجسم قد يكون الحل

الوكيل الإخباري- اكتشف باحثون من جامعتي شيفيلد وكومساتس علاجًا جديدًا للصلع الوراثي يعتمد على سكر طبيعي يُدعى "الديوكسيريبوز"، وهو مكون من الحمض النووي.

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أبرز النتائج:

عند تطبيق جل يحتوي على الديوكسيريبوز على فئران تعاني من الصلع، لاحظ العلماء نموًا أسرع وأكثف للشعر.

أظهر الجل فعالية تصل إلى 90%، مماثلة للمينوكسيديل، وبدون آثار جانبية تُذكر.

يعمل السكر على زيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر وتحفيز نمو شعر جديد.



أهمية الاكتشاف:

قد يمثل هذا العلاج خيارًا طبيعيًا وآمنًا لملايين المصابين بالصلع، خاصة من لا يستجيبون للعلاجات التقليدية.



البحث لا يزال في مراحله الأولى، لكنه يبشر بثورة محتملة في علاج تساقط الشعر.