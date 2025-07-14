لعلاج الصلع الوراثي.. سكر طبيعي في الجسم قد يكون الحل

أبرز النتائج:
عند تطبيق جل يحتوي على الديوكسيريبوز على فئران تعاني من الصلع، لاحظ العلماء نموًا أسرع وأكثف للشعر.
أظهر الجل فعالية تصل إلى 90%، مماثلة للمينوكسيديل، وبدون آثار جانبية تُذكر.
يعمل السكر على زيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر وتحفيز نمو شعر جديد.
أهمية الاكتشاف:
قد يمثل هذا العلاج خيارًا طبيعيًا وآمنًا لملايين المصابين بالصلع، خاصة من لا يستجيبون للعلاجات التقليدية.
البحث لا يزال في مراحله الأولى، لكنه يبشر بثورة محتملة في علاج تساقط الشعر.
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