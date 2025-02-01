لفقدان الوزن أسرع- أضف هذا المكون للشاي الأخضر

الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، يوضح أن الليمون هو إضافة صحية للشاي الأخضر، ويُساعد في فقدان الوزن عند تناوله معًا.
الشاي الأخضر يحتوي على الكاتيكين، وهي مادة تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد الجسم في حرق الدهون. وعندما يتم إضافة الليمون إلى الشاي الأخضر، يزيد من قدرة الجسم على رفع معدل الأيض بفضل فيتامين سي الموجود في الليمون. هذا الفيتامين يعمل على أكسدة الدهون، ويعزز أيضًا من الفوائد الصحية الأخرى مثل:
تقوية الجهاز المناعي.
تحسين الهضم.
زيادة امتصاص الحديد.
تحسين نضارة البشرة.
كما أن الشاي الأخضر بالليمون يساعد في تقليل السعرات الحرارية المستهلكة طوال اليوم، لأن المزيج يعمل على كبح الشهية لساعات طويلة.
مع ذلك، الدكتور ناجي يوصي بعدم الاعتماد فقط على الشاي الأخضر بالليمون كوسيلة لفقدان الوزن. من المهم أن يكون هذا المشروب جزءًا من نظام غذائي منخفض السعرات وممارسة الرياضة بشكل منتظم.
وختامًا، يجب شرب الشاي الأخضر بالليمون باعتدال، حيث إن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى حرقة المعدة، الأرق، و تسارع ضربات القلب.
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