للحدّ من الرغبة بتناول 'الكربوهيدرات'.. إليكم الطريقة

الوكيل الإخباري- تُعدّ الكربوهيدرات جزءًا أساسيًا من نظامنا الغذائي، لكن كلّ شيء يزيد عن حدّه، ينقلب ضدّه.



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وأوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" أنّ بعض السلوكيات، مثل التوتر، قد تُثير بداخلنا رغبة شديدة بتناولها في كميات كبيرة.





ما الحل؟



تناول الكربوهيدرات الغنية بالألياف

أوضحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، أنّ الألياف لا يمكن هضمها، لكنها تتحرك ببطء عبر المعدة، ما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. وعادة ما تكون العديد من الأطعمة الغنية بالألياف منخفضة السعرات الحرارية، ما قد يساعد على إنقاص الوزن.

وتشمل أبرز الأطعمة الغنيّة بالألياف كلًا من المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل، والكينوا، والعدس، والحمص، والفاصوليا، وفول الصويا.



تجنّب الكربوهيدرات المُكرّرة

تتسبب الكربوهيدرات المُكرّرة، مثل الأرز الأبيض والدقيق الأبيض، بحدوث اضطراب في مستويات السكر بالدم، ما يؤدي إلى جوع شديد ورغبة شديدة بتناول الطعام خلال فترة قصيرة.



أضف البروتينات الخالية من الدهون

إلى جانب التأكد من تناول النوع الصحيح من الكربوهيدرات، يجب تضمين البروتينات الخالية من الدهون في نظامك الغذائي، حيث تُساعد على الشعور بالامتلاء وتزويده بالطاقة.

وتشمل كلّا من البيض، والتوفو، والدواجن، والأسماك، والمحار، وجبن القريش قليل الدسم.



تعامل مع التوتر من دون اللجوء للطعام

عند الشعور بالتوتر، سواء بسبب العمل أو الحياة الأسرية، قد تلجأ إلى الطعام للحصول على جرعة من "الدوبامين". ويشير موقع "Health Direct" التابع للحكومة الأسترالية إلى أنّ "الدوبامين" يعمل على مناطق معينة من الدماغ حتى يمنحك مشاعر المتعة، والرضا، والتحفيز.



لذلك، يقترح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" بممارسة التنفس العميق، أو الاستحمام بماء ساخن، أو طلاء الأظافر، أو القراءة، أو الحياكة، لتخفيف التوتر.



ما هي الكربوهيدرات التي تزيد الوزن؟

ويبقى الاعتدال في تناول الكربوهيدرات هو المفتاح.

ويوصي الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية بجعل 45٪ إلى 65٪ من احتياجات الجسم للطاقة من الكربوهيدرات.

وإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، وتستغني عن مجموعات كبيرة من الخضار، والفاكهة، والحبوب، فقد لا تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية الحيوية لإدارة وزنك بشكل فعّال.



ونتيجة لذلك، قد تشعر بالأعراض التالية:

- الغثيان

- الدوخة

- الإمساك

- التعب

- رائحة الفم الكريهة

- فقدان الشهية



ما الكربوهيدرات التي يمكن تناولها يوميًا من دون تأثر الوزن؟

إليك فيما يلي ما يُعادل حصة واحدة من الكربوهيدرات بحسب وزارة الزّراعة الأميركية (USDA):

- كوب واحد من الخضار النشوية مثل البطاطا، أو البطاطا الحلوة المهروسة، أي ما يعادل 230 غرامًا، أو قرن صغير من الذرة.

- حبة واحدة متوسطة الحجم من الفاكهة، مثل التفاح أو البرتقال

- نصف كوب من الفاكهة المجففة، أي ما يعادل 95 غراماً

- كوب واحد من عصير الفاكهة الطبيعي 100%

- الخبز، والحبوب، والبذور: قطعة واحدة من خبز الحبوب الكاملة، أو نصف كوب من الأرز الأسمر المطبوخ، أو المعكرونة، أو الحبوب، أي ما يعادل 100 غرام، أو ربع كوب من البازيلاء المطبوخة، أو العدس، أو الفاصولياء أي ما يعادل 50 غرامًا، أو ثلاثة أكواب من الفشار، أي ما يعادل 30 غراما.

- كوب واحد من الحليب خالي الدسم أو قليل الدسم.